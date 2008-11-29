Українці просять посилити контроль за депутатської відвідуваністю

Ця петиція була зареєстрована на офіційному сайті інтернет-представництва України.

Автор клопотання зазначає, що звичайні громадяни зобов'язані своєчасно приходити на роботу у відповідності з затвердженим графіком, у разі якщо працівник своєчасно не є на роботу до нього можуть використовувати певну міру запобіжного заходу - штраф, або не виплатити зарплату.

Депутати ж, за словами автора, допускають собі легковажно ставитися до роботи, яку їм доручили громадяни своїми голосами, є такі, які майже не відвідують засідань ради.

"Тому прошу ввести жорсткий контроль за відвідуванням роботи депутатами і в той же час контроль активної роботи на своїх робочих місцях, так як можна прийти на роботу і нічого корисного не зробити, а просто просидіти", - наголошується в тексті петиції.

Поки цю петицію підтримали понад 100 осіб. До кінця збору підписів залишилось 88 днів.