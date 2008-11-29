Як максимально убезпечити машину від угону

Кожен автолюбитель, на жаль, не застрахований від того, що в один зовсім не прекрасний день, його машиною зацікавляться автозлодії. З усіма витікаючими звідси і вельми сумними наслідками. Отже, охорона авто. Що вона з себе представляє і як максимально убезпечити свого "залізного друга" від посягань злодюг ?

Розглянемо дії викрадачів - потрібно відкрити двері.

- лінійкою, або гачком через гумовий ущільнювач підчіплюється тяга, яка йде до механізму замку, смикається - двері розблоковані.

- викруткою провертається личинка - аналогічно.

- б'ється скло (підпружинений керн, цегла, молоток, ломик), смикається штир актюаторів - двері розблоковано. При обклеюванні скла мокрою газетою, звук стає приглушеним.

- механізм замка дверей виламується фомкою (вигин двері через кузовні щілини).

- зламується багажник, через нього влазять в салон, і відкривають двері зсередини.

Що ми можемо протиставити цим прийомам:

- від виламування дверей допоможуть тільки висувні штирі, які монтуються в двері, або в стійку. При постановці на охорону, мотори висовують ригеля, заблокувавши двері. Калений метал, погано пиляється, і не мнеться, простіше розрізати двері на шматки. Мінуси - необхідне точне юстирування механізму, небажана установка на нові вітчизняні авто, через осідання дверей.

- як захист від розбиття скла проводиться бронювання скла захистною плівкою, навіть якщо скло вдасться розбити, скло буде дуже складно проштовхнути в салон. Відгуки такого захисту дуже позитивні.

- багажник і личинки передніх дверей можна захистити відключивши тяги, які йдуть від них на замки. Але і можливість відкрити ключем, в цьому випадку пропаде.

- Для захисту від лінійок, викруток, і відкривання дверей зсередини за штир, існує одне хороше рішення - установка актюаторів, з механічним блокуванням.

У чому плюси такого способу: не потрібно знімати тяги, залишається можливість користуватися ключами (закрив ключем, або зсередини можна відкрити так-же, закрив з брелока - відкриється тільки з нього).

Існує ще такий варіант проникнення, видавлення переднього або заднього скла, з метою крадіжки. Виявити таке проникнення допоможе тільки датчик об'єму, додатково підключається до сигналізації.

Для захисту автомобіля як мінімум потрібно: Сигналізація з двостороннім діалоговим брелком, кодові або радіо реле блокувань, заходи по підвищенню стійкості до злому дверей, замок капоту.