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Вентильные электродвигатели «Электротехника — Новые Технологии»
ООО «Электротехника Новые Технологии» уникальная компания на рынке Украины, которая занимается разработкой, производством и внедрением технологий вентильных электродвигателей на протяжении 15 лет. У нас работают лучшие научные работники Украины в сфере проектирования и изготовления электроприводов. За время работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Если необходимо разработать вентильный электродвигатель в системах автоматизации обращайтесь в «Электротехника — Новые Технологии». Только у нас Вы получите постоянную поддержку на всех стадиях сотрудничества, а именно:
Преимущества
Почему стоит использовать именно безколлекторные вентильные электродвигатели?
Они имеют ряд достоинств: прочность и износостойкость, возможность использования в агрессивной среде, стойкость к перегрузкам, Безконтактность (отсутствие коллектора и щеток), широкий диапазон регулирования частоты вращения, минимальные массогабаритные показатели, аппарату не требуется регулярный осмотр инженеров, так как технология предусматривает отсутствие узлов соприкосновения, показатели КПД — более 90%.
Мы гарантируем высокое качество и надёжность аппаратов. При изготовлении используются только высококачественные материалы, а жесткая система контроля минимизирует возможность брака.
Сфера применения
Вентильные электродвигатели имеют очень широкий спектр применения. В свое время, они пришли на смену коллекторным электродвигателям постоянного тока. Сегодня такие области производства невозможно представить без вентильных электроприводов:
Сотрудничество
Наша фирма работает на рынке с 2002 года. За это время было разработано более 40 проектов, мы сотрудничали с рядом известных украинских предприятий, а именно:
Также, за время существования ООО «Электротехника – Новые Технологии» получила множество грамот, дипломов, патентов, сертификатов в области электромеханики. В 2009 году заняла почетное первое место в конкурсе “Автоматизация-2009”, в номинации “Электропривод и его компоненты”, что доказывает высокую профессиональность и надежность производимой продукции. На выставке ЭЛКОМ-2016 были представлены разработки последних двух лет, а также образцы, которые показывают свою эффективность и надежность на протяжении многих лет.
На нашем сайте https://ukrainemotors.com.ua Вы сможете ознакомиться с более детальной информацией о наших изделиях, подробно узнать о наших достижениях, и конечно же, связаться с нами. Наши работники ответят на все возникшие вопросы, проведут грамотную и квалифицированную консультацию.
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