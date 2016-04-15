Вентильные электродвигатели «Электротехника — Новые Технологии»

ООО «Электротехника Новые Технологии» уникальная компания на рынке Украины, которая занимается разработкой, производством и внедрением технологий вентильных электродвигателей на протяжении 15 лет. У нас работают лучшие научные работники Украины в сфере проектирования и изготовления электроприводов. За время работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер. Если необходимо разработать вентильный электродвигатель в системах автоматизации обращайтесь в «Электротехника — Новые Технологии». Только у нас Вы получите постоянную поддержку на всех стадиях сотрудничества, а именно:

Выполняем весь цикл работ – начиная от технического задания до производства.

Согласуем конфигурацию вентильного электродвигателя согласно Вашим требованиям для максимально эффективного решения поставленных задач.

В отличие, от зарубежных компаний, которые предлагают конкретные модели электродвигателей и электроприводов, мы проводим разработку на основе технических требований клиента.

Наши специалисты смогут внести профессиональные коррективы на начальном этапе разработки, а также добавить необходимые изменения в процессе производства.

Разрабатываем устройства для специальных условий работы.

Предлагаем нестандартные решения для любого рода проблем.

Преимущества

Почему стоит использовать именно безколлекторные вентильные электродвигатели?

Они имеют ряд достоинств: прочность и износостойкость, возможность использования в агрессивной среде, стойкость к перегрузкам, Безконтактность (отсутствие коллектора и щеток), широкий диапазон регулирования частоты вращения, минимальные массогабаритные показатели, аппарату не требуется регулярный осмотр инженеров, так как технология предусматривает отсутствие узлов соприкосновения, показатели КПД — более 90%.

Мы гарантируем высокое качество и надёжность аппаратов. При изготовлении используются только высококачественные материалы, а жесткая система контроля минимизирует возможность брака.

Сфера применения

Вентильные электродвигатели имеют очень широкий спектр применения. В свое время, они пришли на смену коллекторным электродвигателям постоянного тока. Сегодня такие области производства невозможно представить без вентильных электроприводов:

Сварочные роботы;

Вентиляционные системы;

Компрессорные системы;

Приборостроение;

Вычислительная техника;

Станкостроение;

Медтехника;

Электротранспорт;

Авиатехника;

Космическая отрасль;

Военная промышленность.

Сотрудничество

Наша фирма работает на рынке с 2002 года. За это время было разработано более 40 проектов, мы сотрудничали с рядом известных украинских предприятий, а именно:

ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал";

ООО "Велес - Агро" (г. Одесса);

ООО "РИВА-СТАЛЬ" (г. Киев) ;

ГП "КБ "ЮЖНОЕ" (г. Днепропетровск);

ОАО «Артем- Контакт» (г. Киев) и т.д.

Также, за время существования ООО «Электротехника – Новые Технологии» получила множество грамот, дипломов, патентов, сертификатов в области электромеханики. В 2009 году заняла почетное первое место в конкурсе “Автоматизация-2009”, в номинации “Электропривод и его компоненты”, что доказывает высокую профессиональность и надежность производимой продукции. На выставке ЭЛКОМ-2016 были представлены разработки последних двух лет, а также образцы, которые показывают свою эффективность и надежность на протяжении многих лет.

На нашем сайте https://ukrainemotors.com.ua Вы сможете ознакомиться с более детальной информацией о наших изделиях, подробно узнать о наших достижениях, и конечно же, связаться с нами. Наши работники ответят на все возникшие вопросы, проведут грамотную и квалифицированную консультацию.

Ждём Ваших звонков!