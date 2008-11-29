В Україні запроваджено надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів України ввів надзвичайний стан у сфері енергетики. Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні КМУ.

За постанову про введення НС міністри проголосували без обговорення. "Немає заперечень, рішення прийнято? Рішення прийнято", – сказав прем'єр Володимир Гройсман.

Раніше Гройсман заявляв про можливість введення НС в енергетиці з-за блокади вантажного залізничного сполучення з непідконтрольними районами Луганської і Донецької обл., з якого на теплові електростанції України надходить вугілля.

ПП в енергетиці передбачає ведення віялових відключень електроенергії для підприємств і населення. За даними міністра енергетики Ігоря Насалика, вірні відключення торкнуться 9 областей.

Нагадаємо, так звані "ветерани АТО" заблокували залізничні колії на Донбасі. На думку експерта, учасники блокади діють в інтересах олігарха Ігоря Коломойського. Глава МВС Арсен Аваков і голова СБУ Василь Грицак роблять вигляд, що не можуть впоратися з півсотнею людей у камуфляжі.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за блокування стратегічних транспортних комунікацій. На учасників блокади Донбасу відкрито кримінальне провадження по даній статті.