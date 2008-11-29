Європарламент схвалив створення армії ЄС

Європейський парламент схвалив резолюцію, запропоновану екс-прем'єром Бельгії та відповідальним за переговори про «брексите» Гі Верхофстадтом, про посилення централізації Європейського союзу та створення посади міністра фінансів ЄС та спільної європейської армії.

Верхофстадт підтримують федералізацію ЄС на противагу, як він каже, націоналістам-протекционистам.

За резолюцію проголосували 283 євродепутата при 269 голосах "проти" і 83 утрималися.

Схвалення Європарламенту може означати початок реформи основного договору ЄС.

Бельгійський політик вважає, що всередині Євросоюзу необхідно віддавати пріоритет рішенням більшості країн, не чекаючи схвалення всіх членів ЄС з того чи іншого питання.

Як зазначають кореспонденти, по суті Верхофстадт пропонує обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів Європейського союзу відмовлятися від виконання колективних рішень.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тиммерманс, однак, заявив, що зміна основоположних договорів ЄС зараз не є пріоритетом.

У цьому році Євросоюз чекають вибори у Франції, Німеччині та Нідерландах — в кожній з цих країн опитування показують, що популісти-євроскептики можуть розраховувати на значну підтримку населення.

Так, лідер французького «Національного фронту» Марін Ле Пен переконана, що рішення британців покинути Євросоюз спровокує ефект доміно по всій Європі.

Гі Верхофстадт очолює ліберальний блок в Європарламенті і вважається лідером європейських федералістів, які виступають за розширення і зміцнення союзу.