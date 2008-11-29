15 неприємних наслідків алкогольного сп'яніння

Алкоголь, як відомо, негативно впливає на організм людини: змінюється ставлення до навколишньої дійсності, сповільнюється сприйняття об'єктивної реальності, порушуються функції внутрішніх органів.

Наслідки сп'яніння залежать від кількості і якості випитого спиртного, але в будь-якому разі їх неможливо повністю виключити. Ось 15 неприємних причин, чому слід захистити себе від такої згубної звички.

15. Жахливий секс

Алкоголь по-різному впливає на чоловіків та жінок, що обумовлено особливостями фізіології. Представники сильної статі, що часто вживають спиртні напої, нерідко стикаються з такою недугою, як еректильна дисфункція. Жінки ж відчувають труднощі із зачаттям.

14. Набір ваги

Алкоголь сам по собі досить калорійний, але він ще і уповільнює обмін речовин. Та й п'ють його з закускою, тим більше що в стані сп'яніння людина схильна переїдати.

13. Втрата м'язів

Алкоголь негативно впливає на тканини м'язів. По-перше, він ускладнює процес синтезу білків, необхідних для росту м'язів. По-друге, призводить до м'язової слабкості та атрофії.

12. Холестерин

Користь спиртних напоїв для судин - міф. Так, алкоголь здатний виводити холестерин, але при проникненні в кров етанол починає руйнівно впливати на судинні стінки, активуючи процеси утворення і розвитку атеросклеротичних відкладень.

11. Проблеми з рівнем цукру в крові

Алкоголь викликає гіпоглікемію. Високий рівень цукор в крові і алкоголь несумісні! Навіть ті, хто не страждає на цукровий діабет, відчувають в алкогольному сп'янінні головні болі, запаморочення, порушення концентрації уваги та багато іншого.

10. Нещасна печінка

Регулярне розпивання алкогольних напоїв призводить до ураження печінки. Регулярні дози алкоголю призводять до того, що печінка виробляє все менше ферментів, і токсини поступово отруюють організм. Якщо вчасно не відмовитися від згубної пристрасті, то може розвинутися цироз і рак.

9. Фактор ризику багатьох захворювань

Часте вживання великих доз алкоголю підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань, раку ротової порожнини, печінки, молочних залоз, товстої кишки і прямої кишки.

8. Порушення сну

Сон алкоголіка чуйний і лаконічний...Спиртні напої отруюють організм, порушую функції нервової системи. У стані сп'яніння людина не може поринути в глибокий сон, мучиться від безсоння.

7. Менше щастя

Алкоголь впливає на рівень серотоніну - гормону щастя. Дослідження показали, що рівень серотоніну у алкоголіків такий же, як і у людей, які страждають на депресію.

6. Депресія

Якщо ви вважаєте, що подолати меланхолію можна за допомогою алкоголю, то ви помиляєтеся. Швидше за все, випивка пригнічує вас і є причиною депресії.

5. Стрес

Багато людей намагаються з допомогою спиртних напоїв розслабитися після складного дня. Але, як вже говорилося раніше, алкоголь знижує рівень серотоніну. Більш того, він підвищує рівень кортизолу - гормону стресу.

4. Погіршення пам'яті

Регулярне вживання алкоголю призводить до погіршення пам'яті. Навіть при разовому використанні міцні напої здатні серйозно порушити роботу мозку і привести до провалів у пам'яті.

3. Ослаблення імунітету

Алкоголь впливає на імунітет негативним чином. Організм стає більш сприйнятливим до вірусів і бактерій. Дослідження показали, що алкоголь у великих кількостях, позбавляє організм поживних речовин, необхідних для створення білих кров'яних клітин, а це значить, що інфекціям стає простіше потрапити у ваше тіло.

2. Захворювання зубів і ясен

Алкоголь призводить до зневоднення організму, а дефіцит води перешкоджає виробленню слини, яка захищає ротову порожнину від інфекцій і бактерій. Тому зуби і ясна піддаються негативному впливу алкоголю.

1. Легковажність

"Під градусом" змінюється сприйняття того, що відбувається, відбувається різка зміна настроїв. У стані алкогольного сп'яніння люди здатні на такі вчинки, за які потім соромно. Все ж повеселитися від душі можна і без міцних напоїв...