НБУ заборонив готівкові розрахунки понад 50 тис. грн.

Український фінансовий регулятор, як і нацбанки більшості країн, намагається сприяти проникненню безготівкових платежів. В рамках цієї політики НБУ своїм указом від 25 листопада знизить денний ліміт на розрахунки готівкою з участю фізичних осіб у три рази — з 150 000 до 50 000 грн. Зміна набуде чинності з 4 січня 2017 року, повідомляє прес-служба фінрегулятора.

Зниження ліміту стосується розрахунків фізосіб між собою, а також з підприємцями за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню. Якщо необхідно здійснити оплату на суму понад 50 000 грн, то це можна зробити, внісши або перерахувавши кошти на поточний рахунок (у тому числі в депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки залишаються без обмежень, а банки зобов'язані забезпечувати їх на вимогу клієнтів у повному обсязі. Без змін залишається і гранична сума готівкових розрахунків підприємств між собою протягом одного дня, що становить 10 000 грн.

У НБУ вважають, що зниження суми готівкових розрахунків не завдасть незручностей громадянам України, оскільки воно не зачіпає щоденних покупок населення. Обмеження стосуватиметься тільки великих придбань: нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей та іншого.