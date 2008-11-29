Влада Японії визнала біткойн офіційним платіжним засобом

Новий закон, прийнятий в Японії дозволяє використовувати біткойн в якості законного платіжного засобу. З квітня будь-яка компанія зможе отримати ліцензію на використання кріптовалюти, але перш доведеться заплатити $300 000 і пройти податковий аудит.

З квітня 2017 року влада Японії схвалять використання биткойна в якості платіжного засобу. Для отримання ліцензії необхідно сплатити внесок у розмірі $300 000, який не повертається, навіть якщо ліцензію не видадуть. Також на рахунку компанії повинна бути не менше $100 000 у резервній валюті. Як зазначає Sputnik International, влада навмисно встановили високі розцінки, щоб обмежити доступ до легального ринку біткойнів для невеликих компаній і приватних осіб.

Компанії будуть виконувати і інші вимоги, щоб довести, що вони не використовують криптовалюту в злочинних цілях. Зокрема їм доведеться проходити регулярні перевірки в податковій службі.

Вперше про таку ініціативу в Японії заговорили рік тому. Тоді правляча Ліберально-демократична партія запропонувала законопроект, який прирівнює біткойн та інші кріптовалюти законним платіжним засобам.

Жорсткість регулювання пов'язана з тим, що в 2014 році володарі кріптовалюти в Японії стали жертвами великого шахрайства. Обмінник біткойнів Mt. Gox раптово припинив свою роботу, в результаті чого багато користувачів втратили великі суми. Вони не змогли вимагати компенсації в суді, так як біткойни не визнавалися матеріальною власністю. У тому ж році японським банкам та іншим компаніям заборонили проводити операції в биткойнах.

У минулому році японська страхова компанія Mitsui Sumitomo Insurance представила пакет послуг, який покриває збитки біткойн-обмінників, проте звичайні користувачі не могли розраховувати на захист своїх інвестицій в криптовалюту. При цьому біткойни широко використовується в країні не тільки для купівлі товарів в інтернет-магазинах, але і для оплати комунальних послуг. У Японії близько 5 000 підприємців та онлайн-магазинів приймають оплату в биткойнах. За останні місяці оборот біткойнів в країні збільшився. З квітня по грудень 2016 року кількість власників цифровий валюти зросла на 62 000 чоловік.

Восени 2016 року японське Агентство фінансових послуг також планувало ввести регулювання для віртуальної валюти. За його умовами, компанії, що реалізують комп'ютерні ігри в Японії, повинні забезпечувати віртуальні гроші реальними.