Як знайти хороший дитсадок для дитини

Знайти гідний державний або приватний дошкільний заклад сьогодні у Києві досить нелегко. Батькам доводиться витрачати багато сил і часу на пошуки гарного садка для малюка, якщо вони не віддають його в дитсадок за пропискою.

Щоб подати документи в "правильний" дошкільний заклад, сучасним батькам необхідно вивчити відгуки про садочок, а потім особисто відвідати установу. Але для початку важливо визначитися, якої форми власності буде ця установа, муніципальною чи комерційною.

Приватні і державні сади

Більшість батьків подають документи своїх малюків в державні установи. На це є дві основні причини: відсутність високої оплати послуг садка і напрям в цю установу за пропискою. Однак якщо дитсадок, в який потрапляє Ваш малюк за місцем проживання, Вас не влаштовує, шукайте інший заклад.

На жаль, велика частина державних садочків сьогодні має безліч серйозних проблем. Однією з головних проблем є переповненість. У групах дуже багато малюків. Вихователі не справляються з такою кількістю дітей, і вони часто залишаються без гідного нагляду.

Інша проблема сучасних державних установ — мізерне фінансування, якого часто не вистачає навіть на саме основне. Тому муніципальний дитсадок, як правило, не може похвалитися хорошим ремонтом або великою кількістю іграшок та навчальних посібників. Як правило кошти на ремонти збирають з батьків додатково, часто тим же батькам доводиться робити ремонт самотужки, аби зекономити на робочих руках. Все це негативно впливає на освітній і виховний процеси.

Але однією з найбільш серйозних проблем державних садків є відсутність кваліфікованого персоналу. Заробітна плата вихователя залишає бажати кращого. Тому на роботу в муніципальний дитячий сад найчастіше беруть людей без вищої педагогічної освіти. Такі вихователі не можуть гарантувати дітям хорошу підготовку, якої буде достатньо для початку навчання в школі.

Та зважаючи на попит з’являються приватні дитячі садки Києва, які кардинально відрізняється від державних установ. Комерційний сад пропонує батькам і їхнім малюкам все необхідне для комфортного перебування у своїх стінах. Однак оплата всього цього досить висока. Тому те всі батьки можуть дозволити собі віддати малюка в такий навчальний заклад.

Якщо у Вас все ж вистачає коштів на утримання дитини в приватному саду, подавайте його документи саме туди. Ви не пошкодуєте про свій вибір, приватні установи мають дуже багато переваг:

комфортні умови перебування — хороший свіжий ремонт, нова якісна меблі, велика кількість ігор, навчальних та розвивальних посібників;

кваліфікований персонал — з дітьми, як правило, працюють молоді дівчата з вищою педагогічною освітою;

невеликі групи — середня кількість дітей в групі — 6 осіб;

відсутність черг у дитсадок, та зручне розташування.

Як не помилитися з вибором закладу?

Знання всіх переваг і недоліків дошкільних освітніх установ недостатньо для того, щоб вибрати гарний садок для дитини. У будь-якому випадку необхідно особисто відвідувати дитсадок, дивитися на все своїми очима і розмовляти з адміністрацією.

Зайдіть на сайт дитсадка, перед тим як особисто відвідувати заклад. Як правило, інформації на сайті буває достатньо для того, щоб зрозуміти, чи цікавить Вас цей садок чи ні. Приватний дитячий садок "Країна дитинства" на сайті крім контактів представив про себе дуже багато інформації, зокрема: правила перебування, навчальні програми, викладацький склад та багато іншого. Заходьте і уважно вивчайте все, що цікавить Вас в установі.