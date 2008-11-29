Людей приваблює не саме здоров'я, а його зовнішні ознаки

Шкіра людини, яка має помаранчевий пігмент, сприймається як більш приваблива, але при цьому колір обличчя ніяк не пов'язаний зі здоров'ям. Про це говорять результати дослідження Університету Західної Австралії, опубліковані в журналі Behavioral Ecology.

Не секрет, що деякі люди є більш привабливими в якості шлюбних партнерів, ніж інші. Одна риса, яка відіграє важливу роль у статевому відборі, це каротиноїдний пігмент. Каротиноїди надають забарвлення більшості помаранчевих і жовтих овочів. Дослідники стверджують, що каротиноїдне фарбування сигналізує про хороше здоров'я. Еволюція спонукає шукати здорових партнерів для розмноження, оскільки ті мають більше шансів вижити і передати свої гени нащадкам.

Учені вирішили з'ясувати, чи є кореляція з каротиноїдними «сигналами здоров'я і фактичним здоров'ям. У дослідженні взяли участь 63 гетеросексуальних чоловіків із середнім віком 21 рік, 20 з яких передбачалося давати плацебо.

В ході дослідження були 66 гетеросексуальних жінок середнім віком 33 роки оцінювали за фотографіями привабливість учасників двох вищезазначених груп чоловіків, спочатку до, потім після дослідження. Після первинної оцінки чоловіки пройшли медичне обстеження, яке включало визначення рівня оксидативного стресу, дослідження імунної системи якості сперми. Після цього протягом 12 тижнів давалися капсули з бета-каротином для однієї групи або «фіктивні таблетки» для другої групи. Через 12 тижнів учасники були сфотографовані повторно і знову представлені тій же групі жінок.

Результати показали, що за остаточними фотографіями чоловіків з першої групи на 50% частіше вибирали в якості привабливих, ніж чоловіків з другої групи, з чого можна зробити висновок, що добавки бета-каротину значно підвищили привабливість і зовнішній вигляд учасників.

Це дослідження дає перший експериментальний доказ впливу бета-каротину на привабливість і враження здоров'я. Отримані результати свідчать про те, що каротиноїди можуть впливати на популярність індивідуума — але немає ніяких підстав вважати, що вони вплинуть на його здоров'я.