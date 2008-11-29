У Путіна хочуть, щоб Трамп вплинув на Україну

Інформація ЗМІ про операцію Кремля з новою адміністрацією США по Донбасу не відповідає дійсності. Про це заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу в Москві.

"Безумовно, навряд чи цей внутрішньоукраїнський конфлікт може бути предметом якоїсь угоди – предметом правочину не може бути доля людей, які живуть на Донеччині і які зараз де-факто відторгнуті своїм власним державою", – сказав він.

За словами Д. Пєскова, в перспективних контактах Москви і Вашингтона по українських справах хочеться сподіватися, що Вашингтон використовує свій вплив.

"Щоб переконати-таки Київ виконати взяті на себе зобов'язання в плані реалізації Мінських домовленостей і відмови від агресивної тактики вирішення цієї проблеми, яку ми спостерігали останні дні", – резюмував він.

Раніше видання Washington Post повідомило, що команда президента США Дональда Трампа готує велику операцію з президентом РФ Володимиром Путіним і може піти на поступки Україні.