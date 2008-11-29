Значущі наукові відкриття 2016 року за версією журналу Science

2016 рік отримає особливе місце в науковій історії, оскільки був сповнений важливими відкриттями. Авторитетний науковий журнал Science склав список найбільш значущих відкриттів вчених.

Очолює список відкриттів унікальна подія - виявлення гравітаційних хвиль. Відкриття здійснила міжнародна колаборація LIGO, яка вела експерименти в цьому напрямку сорок років. Вчені довели точність припущень Альберта Ейнштейна про те, що маса, що рухається з прискоренням, створює "брижі простору-часу". "Брижі" або гравітаційні хвилі тривають поширюватися в просторі зі швидкістю світла.

Незабаром інтерферометр зможе отримувати дані про злиття чорних дір практично кожен день. В даний час до введення в експлуатацію готуються апарати, які забезпечать точне наведення телескопів, - Virgo в Італії, Kamioka в Японії. У перспективі фізики планують запустити в космос ще один інтерферометр LISA для фіксації гравітаційних хвиль з довжиною від мільйонів до мільярдів кілометрів. Таким чином, 2016 рік можна назвати роком відкриття нової галузі науки - гравітаційно-хвильової астрономії.

Другою важливою за значимістю подією журнал назвав відкриття екзопланети Проксима Центавра b. Планета, що обертається навколо червоного карлика Проксима Центавра, найближчої до Сонця зірки, була знайдена завдяки спектроскопічному методу. За припущенням астрономів екзопланета досить холодна, щоб на ній була виявлена рідка вода і, як наслідок, будь-яка форма життя.

Штучний інтелект AlphaGo здобув перемогу у грі го над триразовим чемпіоном Європи Фань Хуэнем. Особливість давньої японської гри - неймовірна кількість можливих комбінацій. Цей фактор робить проблематичним розрахунок всіх можливих варіантів ходів. Проте штучний інтелект, в якому були використані нейронні мережі, зміг навчитися грі і перевершити людину.

У рейтинг також увійшов експеримент по продовженню життя. Вчені видалили з організму мишей зношені клітини. В результаті контрольна група гризунів прожила на 20% довше. Фахівці вже створили препарати - сенолитики, здатні вибірково ініціювати загибель пристарілих клітин у людей.

У списку значущих наукових робіт редакція журналу включила: