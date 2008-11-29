ЄС поставив умову Україні для виділення 600 млн євро

Європейський Союз надасть Україні другий транш кредиту у розмірі 600 млн євро, якщо влада скасує мораторій на експорт необробленої деревини. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі.

"Повинен сказати, що Україна розуміє останні 2-3 роки, що реформи дуже важливі, великі масштаби, це дуже великі зміни. Ми знаємо, що висувається законопроект про деревині, і мені здається, що це достатньо для того, щоб виділити 600 млн євро, які очікують українці. Це буде зроблено в найближчі тижні", — сказав він.

Нагадаємо, мораторій на експорт лісу-кругляка був введений для того, щоб зупинити безконтрольну браконьєрську вирубку лісів в Україні, а також забезпечити сировиною українські деревообробні підприємства.

Раніше Гройсман заявляв, що українська економіка повинна виробляти і експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю. "Ми не країна-тартак", – підкреслив Гройсман.