Отель для отдыха в Трускавце

После тяжёлых, рабочих будней, каждый из вас, наверняка хотел бы отдохнуть от серого, городского пейзажа, где-нибудь в природном месте, где каждый уголок был бы пропитан лесным ароматом. Очень часто, для этого вы летите в далёкие края, полагаясь лишь на увиденную картину, где-нибудь в интернете. Однако, не стоит забывать, как дорого нам обходятся эти путешествия, оттеснив вопрос качества на второй план. Так какие же ещё варианты способны конкурировать с распиаренными компаниями туристического сегмента? А бывали ли вы в западной части Украины? Вне зависимости от ответа, вы бы хотели там побывать, ведь красота европейской природы не нуждается в подробном описании. Выгодное месторасположение, качественная услуга и вполне демократичные цены позволяют предложить вам курортный отель "Лесная песня", где каждый гость останется доволен своим выбором.

Курортный город

Отель находится в городе Трускавец, который известен всем ценителям лечебных санаторий. Город прежде всего известен своими минеральными источниками, лесной природой и кристально чистыми озёрами. Также город известен по советскому фильму "Кто поедет в Трускавец", упоминался в разных знаменитых песнях. Всё это подтверждает важную роль значимость города в области туризма. Горную же часть города нередко называют "виртуальной Швейцарией". Климат тут умеренный, зима мягкая, с осадками, что приводит в восторг всех свидетелей неописуемой красоты. Бесконечные же лесные покровы помогут насладиться экологически чистым и целебным воздухом.

"Лесная песня"

Отель как раз расположен в лесо-парковой части города, представляет собой целый комплекс развлечений и отдыха. Инфраструктура отеля включает в себя: детскую комнату в самом отеле, детскую площадку в лесопарковой зоне, фитнес зал, два помещения для конференций, спортивную площадку, бассейн и т.д. Отель также предлагает услуги няни, прокат спортивного инвентаря. Также в вашем расположении окажется финская сауна, которая поможет снять физическое напряжение, восстановит и работу мышц, улучшит кровоснабжение и т.д. Для посетителей сауны предлагается специальный целебный чай из карпатских трав и ягод, который может стать гармоничным дополнением общей процедуры. Помимо этого, "Лесная песня" предлагает посетителям всяческие гастрономические изыски украинской и европейской кухни. На сайте отеля lisova-pisnia.ua можете ознакомиться со всеми услугами и провести отдых Трускавец с комфортом и пользой для здоровья.

Полезный отдых

Курортный отель "Лесная песня" располагает также собственным медицинским центром, где можно произвести комплексную диагностику, профилактику от различных болезней и лечение минеральными водами. В пакет входит 3х разовое питание, бесплатный интернет, базовое лечение, детская комната, пользование бюветом минеральных вод и т.д. Всё это можно приобрести за доступную цену. Кроме лечебного пакета, отель организовывает интересные кампании, которые заинтересуют вас, прежде всего, своими выгодными условиями. Например, в зимние месяцы для любителей горных катаний существует специальный сезонный пакет, с программой "неделя снежного драйва". Посетителям предлагается в аренду специальные, горные снаряжения, также раз в день пройдут медицинскую процедуру, смогут проконсультироваться у терапевта, и соответственно, 3х разовое питание, скай-пасс, приём минеральной воды и т.д. Также существуют кампании 1+1, 4=3 и т.д. Предложения поступают в определённое время, поэтому следите за акциями и специальными предложениями на официальном сайте.

В заключение

Отель находится всего лишь в 500 метрах от центра города, и в 12 минутной езды до центрального бювета.60 апартаментов и огромная лесопарковая территория разукрасит ваше впечатление об отеле в целом. А медицинский центр "Аква-мед" позаботится о вашем здоровье. В конце хочется просто добавить, что если вы хотите отдохнуть на природе, восстановить своё здоровье и оставаться здоровым на протяжении долгих лет, то не раздумывая обращайтесь в "Лесную песню", и вы откроете новую страницу в вашей жизни.