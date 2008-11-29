У Пакистані заборонили святкувати День всіх закоханих

Суд визнав, що це свято суперечить ісламським вченням.

Вищий суд Ісламабаду заборонив святкувати в столиці Пакистану День Святого Валентина, назвавши свято суперечить мусульманській культурі, повідомляє BBC.

Зокрема, було заборонено проведення фестивалів та інших заходів на честь свята у громадських місцях або державних установах, а ЗМІ рекламувати або висвітлювати такі події.

Зазначається, що рішення суду було за петицією, в якій стверджувалося, що святкування Дня Святого Валентина суперечить ісламським вченням і призводить до поширення аморальних поглядів і поведінки.

Примітно, що в Пакистані свято в цілому сталов популярним в останні роки. Особливо активно День Святого Валентина святкують у великих містах країни. Однак багато релігійних груп висловлювалися проти нього.