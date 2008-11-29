Холод і темрява вбили динозаврів

Цілих три роки середня глобальна температура була нижче нуля.

Нові дані свідчать, що наслідки падіння метеорита, що призвів до вимирання динозаврів, були значно більшими, ніж хто-небудь припускав. Вони були спустошливими. Нове дослідження, присвячене цьому питанню, дало нам свіжі знання про те, наскільки насправді серйозною була ця подія.

— Холоду, який прийшов після падіння астероїда, що сформував кратер Чиксулуб в Мексиці, стали поворотним моментом в історії Землі, — розповіла головний автор дослідження Джулія Бруггер (Julia Brugger), котра працює в Потсдамському інституті вивчення кліматичних змін.

Вимерли не тільки динозаври. Насправді, найімовірніше, під час катастрофи або майже відразу після неї загинула половина всіх видів життя на Землі.

Кліматологи провели експеримент, який дозволив наочно продемонструвати хід подій після удару. Для реконструкції вперше було використано комп'ютерне моделювання, яке зазвичай використовувалося в іншому контексті — для створення кліматичної моделі, що включає атмосферу, море і морські льоди.

Довга темрява

Результат був несподіваним і частково поміняв старе уявлення про конкретно це масове вимирання на планеті (їх було кілька).

Вже сам удар був, ймовірно, жахливий, у всякому разі, для прилеглих областей. Навколо почалася екстремальна спека і вирували великі пожежі, а цунамі скажено накочувалися на берег.

Але одного цього було б недостатньо, щоб знищити так багато видів.

Тому домінуючою теорією стало те, що потім Земля охолола. Раніше гіпотези зосереджувалися на пилу, який при ударі зметнулася вгору і перегородила доступ сонячного світла на поверхню Землі. Коли вимерли рослини, які потребують сонця, зміни стали ширитися, як кола на воді, і катастрофічно вплинули на всі харчові ланцюжки планети.

Але, можливо, масовим вбивцею став ще один чинник, який призвів до того, що темрява і глобальне похолодання були дуже довгими.

Температура впала з 27 до 5 градусів

Нове дослідження показало, що однією з головних причин похолодання були сірчисті гази, що виділилися при ударі і утворили сірчисті хмари високо в повітрі. Саме вони блокували сонячне світло і сприяли тому, що Земля охолола на набагато більш тривалий термін, ніж учені вважали раніше.

— Тривале похолодання, викликане сірчистими газами, набагато більше сприяло масовому вимиранню, ніж пил, яка залишається в повітрі лише порівняно недовгий час, — розповів співавтор проекту і керівник дослідницької групи Георг Фельнер (Georg Feulner).

Наслідки були настільки масштабні, що пройшло мінімум 30 років, перш ніж клімат відновився. Але для багатьох видів було вже пізно.

Наприклад, в тропіках середня температура впала з 27 градусів до п'яти.

— Стало холодно. Дуже холодно. Динозаври звикли жити в квітучому світі. Після удару три роки середня температура була нижче нуля, — говорить Джулія Бруггер.

Через похолодання зросли полярні льоди.

У морях відбулися великі зміни, морська екосистема дуже постраждала, багато видів вимерли, свідчить дослідження.

Це підтверджується і тим, що вода на поверхні стала холодніше, а значить, щільніше і важче. Коли маси води почали опускатися вниз, більш теплі шари піднімалися вгору і, ймовірно, тягли за собою живильні речовини. Це призвело до сильного цвітіння водоростей. Швидше за все, отруйні речовини від водоростей дуже погано позначилися на прибережному житті.

Найбільша загроза — людина

Як розвивалася б історія Землі і людини, якби астероїд пройшов мимо нашої планети, ми ніколи не дізнаємося.

У будь-якому випадку ясно, що коли вимерли динозаври, це звільнило місце для розвитку інших живих істот.

Катастрофа розчистила шлях для еволюції ссавців, а значить згодом і людині, яка в результаті потрапила на верхівку харчового ланцюжка Землі.

Так що у нас є всі причини піднімати погляд до неба і вишукувати астероїди, які можуть загрожувати нашому майбутньому, вважають потсдамські вчені.

Хоча саму жахливу загрозу все ж становлять не дощі з каміння і льоду, що летять з космосу.

— Дивно бачити, як вплинув удар великого астероїда на розвиток життя. Масове вимирання показує, як вразливе життя на Землі. А ще це доводить, як важливий клімат для всіх форм життя на нашій планеті. Але, за іронією долі, зараз найбільш актуальна загроза виходить не від похолодання клімату, а, навпаки, від глобального потепління, яке провокує людина, — вважає Георг Фельнер.