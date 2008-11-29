У Росії «реальна інфляція» в п'ять разів перевищила офіційну

За січень поточного року «реальна інфляція» продемонструвала різке зростання відносно грудня. Про це повідомляється в звіті дослідницького холдингу «Ромир», з якими ознайомилася «Газета.Ru».

За даними Росстату, офіційна інфляція у січні становила 0,6%. Тим часом показники «Ромира», які розраховуються через формулу дефлятора, що відображає реальні зміни рівня цін на товари і послуги, продемонстрували місячну інфляцію на рівні 3,2%. Винуватцями такого різкого зростання стало підвищення в січні цін на продукти (+7%) і алкоголь (+12%), відзначається в звіті.

Напередодні президент РФ Володимир Путін зустрівся з головою МЕР Максимом Орешкиным. Глава російської держави попросив займатися таргетуванням інфляції разом з Центральним банком, урядом, а там, де потрібно, підключати адміністрацію і працювати з регіонами.

«По інфляції ми бачимо, що зараз вона перебуває на рівні біля 5%: якщо минулий рік ми закінчили — 5,4, то тенденція на зниження інфляції триває. Очікуємо, що за підсумками 2017 року вона впевнено вийде на заплановані показники — близько 4%», — додав міністр.