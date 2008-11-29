Нерівність породжує світові проблеми

Кейт Пикетт (Kate Pickett) і Річард Уілкінсон (Richard Wilkinson), професори Університету Йорка, стверджують у статті, опублікованій в журналі British Medical Journal, що суспільства з більш помітною нерівністю мають великі проблеми щодо тілесного і душевного здоров'я населення, там більш поширене ожиріння і незаконне використання наркотиків, а також там більше насильства і менше довіри між людьми.

Крім перерахованого вище, нерівність породжує фінансові труднощі, загальну і глибоку соціальну нестабільність, все більшу поляризацію суспільства і навіть локальні зміни клімату і порушення навколишнього середовища, тому що нерівність підштовхує консьюмеризм і надмірне споживання.

І хоча вже багато десятиліть дослідження показують, що необхідно змінювати структурні елементи нерівності в частині доступу до якісної охорони здоров'я, цього не відбувається і диспропорції зберігаються. «Наприклад, у багатьох містах Великобританії і США спостерігається різниця в очікуваній тривалості життя між найбіднішими і найбагатшими верствами населення, що становить 5-10 років і місцями доходить до 15-20 років», пишуть професори Пікет і Уілкінсон.

Більше того, вони вважають, що довготривала нездатність вирішувати ці проблеми, незалежно від прогресивності конкретного уряду, стала однією з причин того, що виборці все більше відвертається від старих політичних партій. Поширене в суспільстві відчуття, що «звичайні люди» політиків не цікавлять, «буде тільки посилюватися із-за негативного впливу режиму економії на громадське здоров'я, що вже стає помітним в статистиці».

Протягом життя останнього покоління економічне зростання перестав впливати на здоров'я, щастя і загальну якість життя населення багатих країн. «Зараз більш ніж коли-небудь на потрібний надихаючий образ майбутнього, в якому виникли б суспільства, де буде менше нерівності і тому зможуть забезпечити рівномірне благополуччя для людей і планети в цілому».