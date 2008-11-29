Субсидії ЖКГ будуть видавати грошима

Субсидії на оплату послуг ЖКГ в Україні надалі будуть виплачуватися грошима на вимогу Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки в Івано-Франківську область.

"Субсидії будуть монетизовані", — сказав він. Монетизація пільг супроводжується заниженням обсягів наданої допомоги в порівнянні з реальним споживанням послуг ЖКГ. В даний час субсидії ЖКГ надається урядом України у безготівковій формі.

При цьому з 1 травня Кабінет міністрів скоротив соціальні норми споживання газу, електроенергії і тепла, виходячи з яких нараховується субсидія. Таким чином, у наступний опалювальний сезон субсидії нужденним будуть зменшені.