В Україні почали видавати міжнародні водійські права

Територіальні сервісні центри МВС України з 9 лютого вперше почали видавати міжнародні посвідчення водія. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Міжнародне водійське посвідчення дозволить керувати автомобілем на території країн, які приєдналися до Женевської конвенції про дорожній рух 1949 року.

Національним посвідченням водія можна було користуватися лише на території країн, що приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року.

Також цей документ має важливе значення для громадян, які тривалий час перебувають за кордоном, пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

У старих МРЕВ ДАІ МВС подібна послуга не була доступна. Отримати міжнародні водійські права можна лише за наявності національного посвідчення водія.

Як повідомлялося раніше, вже у другій половині 2017 року у водійських посвідченнях українців можуть з'явитися додаткові категорії. Також буде суттєво обмежений термін дії водійських прав.