Операции при варикозном расширении вен

С помощью дуплексного УЗИ точно определяют, где расположено варикозное расширение вен, оценивается работа клапанов, дает всю необходимую информацию для планирования лечения. Если варикоз затрагивает крупные вены внутри ноги, то эффективным методом лечения является хирургическое удаление варикозных вен.

К менее инвазивным способам лечения относятся лазерная облитерация (ЭВЛК) и пенная склеротерапия. Если проблема — сосудистые звездочки или небольшие варикозные вены, расположенные близко к поверхности кожи, — то лучшим средством лечения является микросклеротерапия.

Хирургия часто требует короткого пребывания в больнице. Перед операцией требуется некоторая подготовительная работа. В течение шести часов до назначенного времени операции нельзя употреблять пищу и напитки. Анестезиолог проведет обследование, чтобы подтвердить пригодность для предполагаемого вида анестезии. Операция обычно проводится под общим наркозом, но спинальная анестезия является альтернативой для пациентов, которые предпочли бы быть в сознании во время операции.

Во время хирургии варикозных вен делаются надрезы 3-4см в длину в паху или под коленом, в зависимости от того, какие вены поражены. Если затронуты крупные вены внутри ног, то вена удаляется с помощью операции, известной как перевязка или зачистка.

Сейчас некоторые клиники предлагают швейцарский метод, когда специальный прибор проходит по всей длине пораженного сосуда, вена выворачивается и удаляется через небольшой надрез на коже. Этот метод вызывает меньше синяков и боли.

Небольшой варикоз обычно удаляют с помощью техники под названием флебэктомия. Небольшие разрезы делают в ноге (не более 2 мм в длину) по длине варикозной вены. Специальные крючки и щипцы используются для того, чтобы вытянуть через надрез вену и удалить. Эти разрезы настолько малы, что наложение швов не требуется.

После процедуры конечность перевязывается. Перевязка нежно сжимает ногу, уменьшая отек и препятствуя образованию синяков. Прежде чем вы отправитесь домой, бинты будут сняты, а в течение следующих двуж недель следует носить компрессионные чулки. После хирургического лечения варикозного расширения вен, лучше всего посидеть с приподнятыми ногами и не стоит стоять в течение длительного времени. Тем не менее, упражнения очень полезны, особенно такие, как ходьба. Вы не должны управлять автомобилем или принимать какие-либо важные решения в течение 24 часов после анестезии. Коротких перелеты возможны после 3-4 дней, а вот дальних рейсов лучше избегать в течение 4 недель после операции.

Непосредственные последствия операций включают некоторый дискомфорт и синяки на ногах. Дискомфорт, как правило, можно лечить простыми анальгетиками. Синяки могут держаться 2-4 недели. Иногда некоторое обесцвечивание кожи остается в течение нескольких месяцев.

Швы (в паху или под коленом) должны быть удалены после одной - двух недель после операции. Большинство людей могут вернуться к работе через несколько дней. Иногда может ощущаться онемение или покалывание в районе разрезов. Это возникает в результате повреждения нерва.

В долгосрочной перспективе результаты тщательно выполненной хирургии варикозных вен очень хорошие. Шрамы исчезают, вены которые были удалены при операции не возвращаются.

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