Отзыв о сотрудничестве с веб-студией Impulse Design

С целью заказа создания сайтов я обращался не в одну веб-студию. За все года своей предпринимательской деятельности для компании изготавливали уже несколько веб-сайтов, среди которых был сайт-визитка и landing page.

Развивая бизнес, я принял решение заказать корпоративный сайт. Моей целью было качественно организовать деловое общение внутри компании, а также вывести компанию на следующий уровень, найти новых партнеров и поставщиков, и развиваться по Украине, а не в одном регионе, как было ранее.

Обращение в веб-студию Impulse Design основывалось на рекомендациях от клиента моей компании, который изготавливал сайт силами этих исполнителей. Поэтому первым делом я зашел на официальный сайт веб-студии с целью ознакомиться с ценовой политикой компании.

Сказать откровенно, стоимость создания сайта в ImpulseDesign меня немного поставила в тупик. Не могу сказать, что цена создания сайта от 1200$ меня порадовала, но отступать я не стал. Как минимум, потому что я не хотел работать по принципу «скупой платит дважды» и желал получить эффективный, удобный и красивый сайт, который смог бы достичь поставленных мною целей.

Принципы сотрудничества с веб-студией и окончательная цена сайта

Обратился я в студию с помощью формы обратной связи. Через полтора часа перезвонил менеджер по имени Игорь и поверхностно предоставил информацию о деятельности и о стоимости создания сайта, которая начиналась со слов «от».Остальная конкретика, по словам менеджера, огласилась бы позже, после обсуждения проекта. Договорились встретиться в моем офисе.

При встрече менеджер и дизайнер веб-студии провели презентацию, продемонстрировали портфолио корпоративных и других сайтов, рассказали о функциональных преимуществах, отличиях в структуре, концепции сайта и так далее. После длительных обсуждений я принял решение о сотрудничестве – ребята оказались профессионалами своего дела. На все вопросы отвечали четко и доступно к пониманию.

После детального обсуждения компании, целей сайта, моих пожеланий в дизайне и функциональных возможностях веб-сайта, мы подписали договор. В нем были указаны сроки до 5 недель и стоимость в 1300$. Через 5 дней со мной связался Игорь и предоставил макет дизайна. Он в точности соответствовал моим пожеланиям, за исключением нескольких деталей, которые были доработаны после внесения корректировок.

Далее – сайт верстался и программировался еще 2 недели. После – проходил тестирование. За время разработки веб-сайта со мной связывались несколько раз по вопросам аренды домена, хостинга и другое. Мне понравилось, что вся работа максимально организована, никаких заминок и задержек. Каждый звонок – по делу.

Я понимал, что работа активно двигается к финишной прямой и ребята сдадут сайт ранее оговоренных сроков. Так и произошло. Корпоративный сайт был готов за 30 дней и полностью соответствовал моим требованиям по структуре и задачам.

На данный момент сайт продвигается, рекламную кампанию разработала так же веб-студия Impulse Design. В будущем планирую заказать доработку landing page и обратиться к ребятам с просьбой о продвижении нового продукта на украинский рынок. Я всем рекомендую веб-студию Импульс Дизайн и благодарен сотрудникам за продуктивное и качественное сотрудничество.

Отзыв от Дмитрия Возняка