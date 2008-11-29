6 найшвидших способів спалити калорії

В глибині душі ми не можемо виправдати ні один з днів, в які дозволили собі черговий раз не піти в спортзал. Виправдання завжди різняться: час, робота, настрій, вечеря з друзями. На жаль, вони не здатні нічого вдіяти з нашою фігурою, котра стрімко втрачає форму.

Не мучте себе марними надіями формату «понеділок-нове-життя-кину палити-піду-у-зал». У вас дійсно можуть бути об'єктивні причини, щоб не ходити туди - особливо це стосується жителів великих міст. Ми пропонуємо вам простий і елегантний спосіб зберегти тіло у формі, а душу - у радості без всякого тренажерного залу. І не один: у нашому матеріалі зібрані цілих 6 найпростіших тренувань, які дозволять вам дивитися в дзеркало з задоволенням.

Роликові ковзани

Час: 30 хвилин

Калорії: 425

Катання на роликах - номер один у нашому списку вправ на спалювання калорій. Постійне напруження м'язів стегна потребує зусиль всього організму, підтриманням балансу пресу, а руки і плечі знаходяться постійно в русі. До того ж, це дає значно менше навантаження на суглоби, ніж біг.

Біг

Час: 30 хвилин

Калорії: 300

Типовий бігун - завжди володар відмінною фігури. Тому є кілька вагомих, і навіть очевидних причин. В основному, працюють ноги, але руки і плечі також постійно знаходяться в русі. Щоб отримати максимальну віддачу від вправи, тримайте руки ближче до тіла, щоб зберегти суглоби в цілості - відштовхуйтеся від землі пальцями ніг і серединою ступні.

Скакалка

Час: 30 хвилин

Калорії: 340

Ви, напевно, і самі здогадуєтеся, що скакалка - штука спортсмену дуже потрібна. Варто подивитися на боксерів, які включають сет стрибків у кожне тренування. Вибирати скакалку потрібно грамотно: зверніть увагу, щоб її ручки досягали вам до пахв, коли ви стоїте на середині мотузки. Варіюйте швидкість і намагайтеся не занадто високо підстрибувати.

Хула-хуп

Час: 30 хвилин

Калорії: 300

Нічого смішного. Чи еротичного. Хоча, так, гарна дівчина з хула-хупом виглядає відмінно, згодні. Але займатися ним може і справжній чоловік: масивний обруч (не купуйте дитячий, пластиковий), не тільки допомагає спалити зайві калорії, але і тримає в напрузі прес.

Теніс

Час: 30 хвилин

Калорії: 300

Не потрібно розповідати про відсутність пристойних кортів або партнерів, з ким можна зіграти партію-другу. Знайдіть рівну стінку, беріть ракетку, десяток м'ячів і вперед, підкорювати власну лінь.

Танці

Час: 30 хвилин

Калорії: 300

Наостанок ми залишили саме солодке. Ніч в клубі дозволить вам скинути стільки калорій, що вистачить на цілий торт. Намагайтеся обійтися без спиртного - інакше тренування пройде даремно.