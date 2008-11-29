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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Применение стероида Данабол
Данабол — мощный стероидный препарат, имеющий интенсивное анаболическое и одновременно незначительное андрогенное воздействие на организм. Хотите быстро набрать вес? В таком случае рекомендуем ознакомиться с Данаболом — таблетки которые помогут за кратчайшее время построить превосходный мышечный рельеф, повысив объём мускулатуры до 15% тела.
Каковы же результаты?
Наличие метандиенона (главного действующего элемента) в этом препарате дает мощнейшую анаболическую активность. Поэтому данабол купить необходимо, если вы желаете получить хороший результат.
Данабол способствует:
А так же данабол улучшает состав крови в следствии повышения эритропоэтина.
Эти важные функции дают спортсменам красивую рельефную массу мышц, никак не навредив самочувствию.
Дозировка
Препарат наиболее эффективен в дозировке 15-60 мг в день, с учетом массы тела. К примеру, атлетам, только начинающим употреблять такие препараты, рекомендуется до 40 мг Данабола в сутки (4 таб.).
Опытные спортсмены, тяжеловесы массой выше центнера, могут принять максимально допустимую суточную норму – 50-60 мг. Не нужно забывать, что даже профессинальным бодибилдерам недопустимо начинать с максимальной дозировки.
Препарат принимают 3 раза в день после приема пищи, медленно рассасывая. При соблюдении дозировки и режима приема после завершения курса можно добиться роста мускулатуры более чем на 10 кг.
Сочетание курсов
Обычный курс приема этого стероида продолжается до 6 недель. Однако, если вы получите разрешение на выписку Данабола, и станете принимать его в комбинации с Провимедом, или Нандролоном, либо Примоболаном, то композиции данных анаболических препаратов значительно увеличат результативность.
Мифология приёма метандростенолона
Часто обычная неосведомленность, нехватка объективных сведений порождают множество нелепых, а порой и опасных стереотипов, касающихся применения Данабола. Рассмотрим некоторые из них.
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