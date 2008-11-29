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Применение стероида Данабол

Данабол — мощный стероидный препарат, имеющий интенсивное анаболическое и одновременно незначительное андрогенное воздействие на организм. Хотите быстро набрать вес? В таком случае рекомендуем ознакомиться с Данаболом — таблетки которые помогут за кратчайшее время построить превосходный мышечный рельеф, повысив объём мускулатуры до 15% тела.

Каковы же результаты?

Наличие метандиенона (главного действующего элемента) в этом препарате дает мощнейшую анаболическую активность. Поэтому данабол купить необходимо, если вы желаете получить хороший результат.

Данабол способствует:

  1. Стремительному росту мышц (из-за активизации синтеза протеинов)
  2. Повышению силовых характеристик и выносливости
  3. Укреплению скелета
  4. Ускорению меабоизма
  5. Усвоению гораздо большего количества микроэлементов
  6. Сжиганию молекул жиров

А так же данабол улучшает состав крови в следствии повышения эритропоэтина.

данабол

Эти важные функции дают спортсменам красивую рельефную массу мышц, никак не навредив самочувствию.

Дозировка

Препарат наиболее эффективен в дозировке 15-60 мг в день, с учетом массы тела. К примеру, атлетам, только начинающим употреблять такие препараты, рекомендуется до 40 мг Данабола в сутки (4 таб.).

Опытные спортсмены, тяжеловесы массой выше центнера, могут принять максимально допустимую суточную норму – 50-60 мг. Не нужно забывать, что даже профессинальным бодибилдерам недопустимо начинать с максимальной дозировки.

Препарат принимают 3 раза в день после приема пищи, медленно рассасывая. При соблюдении дозировки и режима приема после завершения курса можно добиться роста мускулатуры более чем на 10 кг.

Сочетание курсов

Обычный курс приема этого стероида продолжается до 6 недель. Однако, если вы получите разрешение на выписку Данабола, и станете принимать его в комбинации с Провимедом, или Нандролоном, либо Примоболаном, то композиции данных анаболических препаратов значительно увеличат результативность.

Мифология приёма метандростенолона

Часто обычная неосведомленность, нехватка объективных сведений порождают множество нелепых, а порой и опасных стереотипов, касающихся применения Данабола. Рассмотрим некоторые из них.

  1. «Препарат необходимо рассасывать, а не глотать, чтобы не навредить печени.» Объясняется этот "постулат" тем, что так вещество попадает в кровоток сразу по сосудам из ротовой полости. В действительности, кровь в обоих случаях с одинаковой дозой пройдёт через "фильтр" печени. В самом деле, медики часто советуют рассасывать Данабол, но по иной причине. Ведь так существенная часть препарата избежит попадания в желудок, что сохранит от разрушения под влиянием соляной кислоты. Поэтому печень, напротив, примет более насыщенный метандиеноном кровоток.
  2. «Необходимо перед приёмом растворять препарат в постном масле.» Мол, так метандиенон попадёт в кровь не из желудка, а из кишечника, и поэтому не навредит печени. Что, возвращаясь к доводу выше, тоже неверно. Впрочем, масло может защитить вещество от разрушительной среды желудка.
  3. «Согласно инструкции необходимо принимать таблетки перед едой. Но если от них болит живот, то следует совместить с приемом пищи.» На самом деле, это опасное заблуждение. Если применение стероида приводит к болевым ощущениям, то его надо отменить. К тому же прием Данабола с пищей лишь замедляет его усвоение.
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