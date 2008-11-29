Як часто потрібно міняти запчастини у вашому автомобілі

Деякі початківці автолюбителі досить смутно уявляють, коли і які запчастини потрібно міняти в їх улюбленому авто.

Причини, за якими автомобіль втрачає свої первісні технічні властивості, діляться на 2 групи:

1. Не залежать від людини:

- погодні умови. Опади, висока вологість погано позначається на авто. Позбутися від цієї проблеми легко - потрібно купити автомобілю будинок, гараж, щоб йому було комфортно, тепло і затишно, як і його власнику.

- погані дороги. Щоб підвіска прослужила довше, потрібно об'їжджати перешкоди, вибирати потрібну швидкість.

2. Відношення власника до своєї машини

Основою проблемою часто стає невиправдана економність автовласників. Саме про таких людей давним-давно придумали прислів'я "скупий платить двічі". Однак деякі люди думають, що вони можуть заощадити, купивши де-то на ринку дешеві автозапчастини. Деякі навіть примудряються на іномарки ставити запчастини від "Жигулів" і запевняти, що все гаразд, машина їздить, що ще треба. Автомеханіки застерігають: в такому випадку автомобіль вийде з ладу раз у 5-10 швидше. У такому разі знову доведеться витратитися на покупку вже якісних запчастин і ремонт, а також затратити час і нерви.

Економні частіше потрапляють в аварії

Зазначимо, що економія на матеріалах впливає не тільки на бюджет, але й на безпеку руху. Особливо це відноситься до шин. Коли замість оригінальних купують китайські шини, які відрізняються гіршим складом гуми, протектором. На більш-менш серйозній ямі, якими так славляться наші дороги, її може просто розірвати, вона може злетіти, що піддасть небезпеці водія і його пасажирів. Та й термін експлуатації у неї знову таки в рази менше, ніж у якісної шини. Те ж відноситься і до китайських дисків, які не мають потрібної жорсткістю, і значить менше тримають удар, і можуть підвести в самий невідповідний момент.

Якщо на кузові автомобіля з'явилися відколи, облізла фарба, то потрібно скоріше з цим місцем розібратися: гарненько його обробити, зафарбувати і привести його в первинний вигляд. Природно, потрібно обробляти пороги, днище автомобіля засобами захисту від корозії.

Коли міняти масло, свічки і фільтри

Автомеханіки радять міняти масло після проходу 7-10 тисяч кілометрів, причому використовувати хороші марки масел. Хтось, можливо, вирішить, що це марнотратно. Але подивіться на відпрацьоване масло, на його колір і консистенцію. Масло втратило свої змащувальні властивості. Тому висновок такий: чим частіше ви будете міняти масло, тим довше проживе двигун вашого авто.

Свічки запалювання змінюються приблизно раз в 20-30 тисяч кілометрів.

Заміна паливного фільтра здійснюється раз в 30 тисяч кілометрів. Якщо це робити рідше, то він заб'ється і почне пропускати навіть піщинки, що неминуче призведе до ремонту.

Повітряний фільтр бажано міняти разом з маслом.

Не всі знають, що вимагає заміни і охолоджуюча рідина - десь раз в 80-90 тисяч кілометрів.

Особливості прогріву двигуна взимку

У холодну пору року фахівці радять прогрівати двигун хоча б до 50 градусів, і потім, якщо вже сильно поспішайте, починати рух. Але при цьому не варто активно прискорюватися, тому що це зашкодить двигуну, адже масло ще не нагрілося, не досягло робочої температури і не досить змащує двигун. Тому розганяємося плавно, чекаємо, поки двигун розігріється до 90 градусів і тільки після цього можемо прискорюватися.

Також прогріву вимагає масло в коробці передач. До слова сказати, масло в коробці передач потрібно міняти раз в 60-70 тисяч кілометрів. Це ж відноситься і до автоматичних коробок передач.

Гальмівні колодки змінюються в залежності від активності їзди. У кого-то вони можуть "пройти" 40-50 тисяч, а комусь не вистачить і на 15 тисяч.

Мийка автомобіля та чистка салону

Взимку, коли дороги посипають реагентами, які сприяють корозії металу, мити машину треба хоч би раз в 1-2 тижні.

Заміна салонних фільтрів повинна проводитися раз на 3 місяці, максимум - раз у півроку, враховуючи запиленість наших доріг. Із-за вологості там заводяться бактерії, що з'являються продукти їх розкладу, і ви всім цим дихати, коли використовуєте пічку або кондиціонер.

Всередині машину потрібно мити хоча б раз в місяць. Бруд не повинна в’їдатися в ворс.

Раз на півроку перевіряйте підвіску, стан важелів, гуми. Чим раніше знайдете несправність - тим дешевше обійдеться ремонт.

Отже, найголовніше правило - своєчасна зміна запчастин та їх висока якість.