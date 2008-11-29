Як домогтися 100%-ного виконання новорічних бажань

Новий рік - це свого роду вже ритуал, оскільки ми наряджаємо ялинку, прибираємо в будинку, купуємо подарунки близьким людям і так далі. Чарівна енергетика Нового року починає діяти десь з 25 грудня, тому дійте! Пропонуємо вашій увазі кілька ефективних методик, які допоможуть вам виконати ваші бажання.

Якщо ви хочете отримувати хороші і дорогі подарунки, потрібно підходити до вибору речей, які даруєте ви з легкістю. Я маю на увазі те, як ви розлучаєтеся з грошима. Спробуйте не думати про ціну подарунку, а просто підбирайте те, що вам здасться гарним і потрібним людині, яку ви хочете порадувати. Якщо ви так зробите - ви побачите, що це вам повернеться, і ви отримаєте саме те, що хотіли. Річ у тому, що чим більше ви налаштовуєте себе на позитивну хвилю, тим більше ви отримуєте.

До речі, ми привчаємо дітей до подібного роду дій ще з ранніх років. Те, що вони пишуть листи до Святого Миколая, Діда Мороза чи Санти - і є ні що інше, як обробка думок, переробка їх на матеріальні речі.

Якщо ви в наступному році хочете отримати конкретні речі зарядити себе на фінансову стабільність, вам потрібно взяти найбільшу купюру, яка у вас є (у випадку з гривнею - купюру в 500 гривень) і подумки повторити бажання. Бажання можуть бути якими завгодно: що вам хочеться купити в наступному році або про який подарунок ви мрієте. Потім цю купюру потрібно покласти в гаманець і не витрачати цілий рік. Купюра, заговорена новорічною енергетикою, буде притягувати до вас гроші на ті речі, які ви хочете.

Якщо ви хочете в наступному році знайти другу половинку, то жінкам слід витягнути з карткової колоди короля чирвового і повісити на ялинку з думками про те, що саме в наступному році ви зустрінете супутника по життю (чоловікам слід зробити теж саме, але з картою червової дами).

Якщо ви хочете професійно зростати, то вам слід розуміти, що професійне зростання - це, в першу чергу, вміння спілкуватися з людьми, знаходити з ними спільну мову. Тому, як і в попередньому випадку потрібно взяти з колоди даму і королі, які залишилися і покласти біля ялинки (або повісити на неї).

Ну і на сам кінець розповім, як позбавитися від негативу і дрібних проблем, які відволікали вас весь рік. Якщо ви більше не хочете з цими проблемами мати справи - виберіть з колоди всі шістки, сімки і вісімки і спаліть їх з думками про те, що більше вас ці проблеми не потривожать. Важливо при цьому процесі трохи відкрити вікно в приміщенні, де ви це будете робити (для того, щоб циркулювала енергія).

Зазначу, що ці практики можна робити не конкретно тоді, коли опівночі б'ють куранти, а в ніч з 31 грудня на 1 січня, тому можете не поспішати. Методи ефективні, коли ви щиро бажаєте і не сумніваєтеся в тому, що ви робите.