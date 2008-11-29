Правильний вибір меблів для офісу

У сучасному світі більшість людей змушені проводити на роботі більше 8 годин на добу. Виходячи з цього, для їх кращого проведення робочого часу необхідно створити потрібну атмосферу в офісі. Починаючи від колірного рішення інтер'єру і закінчуючи столами і стільцями. У деяких офісах директор надає кожному працівнику право вибрати ті меблі, які йому до вподоби. Але в таких випадках порушується цілісність всього інтер'єру. Тому краще всього це робити спільно.

На сайті http://amf.com.ua/mebel_dlja_ofisa-complect/ ви завжди можете підібрати офісні меблі для своєї компанії, щоб покращити вигляд свого офісу і зробити свою роботу і роботу своїх співробітників більш комфортною.

Оформлення офісного інтер'єру якісними меблями сьогодні — дуже важливий аспект, адже будь-який цінний клієнт або діловий партнер будуть оцінювати стабільність і рівень розвитку вашої компанії саме з того, за якими столами працюють ваші співробітники і на яких стільцях ви приймаєте своїх відвідувачів.

Саме тому, треба дуже серйозно поставитися до такого моменту, як вибір і купівля офісних меблів для своїх співробітників, для свого кабінету керівника, залів для нарад і прийомних кімнат. І для того, щоб здійснити правильний вибір, вам варто знати кілька простих правил покупки офісних меблів.

Правильно визначитися з вибором меблів для офісу не так просто, як здається на перший погляд. Меблі необхідно вибирати тоді, коли у вас вже є готова колірна гамма приміщення, фарбування стін і підлогові покриття. Вибираючи меблі для офісу, слід бути дуже обережним у плані вибору кольору. Палітра відтінків офісних меблів не така вже багата, тому краще всього зупинити свій вибір на нейтральних кольорах. Це додасть приміщенню певний шик і неповторність і налаштує працівників на потрібний лад.

Якщо ви займаєтеся облаштуванням офісу, то найімовірніше ви тільки починаєте свою роботу. Тому на даному етапі важливо добитися правильного вирішення інтер'єру, при цьому не витративши на це велику суму грошей. Звичайно, коли черговий співробітник йде влаштовуватися на роботу, він звертає увагу не тільки на облаштування приміщення, це також важливий чинник.

Якщо ви стіни вашого офісу оформлені в холодних відтінків певного кольору, то ви можете придбати меблі для своїх співробітників такого ж кольору. але в теплих відтінках. Також ви завжди можете зіграти на контрастах, вибираючи темну меблі в приміщення, пофарбоване у світлі кольори.

Вимоги щодо офісних меблів практично нічим не відрізняються від звичайної. Найголовніше - це їх надійність і довговічність, вона повинна якомога менше реагувати на які-небудь ушкодження. Також меблі для офісу повинна бути комфортною і мати приємний колір, так як від цього залежить працездатність співробітників, які нею користуються.

Етапи вибору офісних меблів

Вибір офісних меблів поділяється на два етапи:

Перший - це вибір комп'ютерних і офісних столів, тумбочок, столів для великих засідань.

Другим етапом зазвичай вибирають різні дивани, крісла, стільці та декоративні прикраси.

Коли ви вибираєте меблі, слід звернути увагу не тільки на її зовнішній вигляд, але і матеріали, з яких вона виготовлена. Адже саме від цього буде залежати її термін служби.

Деталі вимог до меблів для офісу

Є ще кілька умов, які повинні дотримуватися при виборі меблів. Плита ДСП повинна бути товщиною близько 20 мм. Якщо немає можливості придбати ДСП, то в якості альтернативи можна використовувати МДФ. Меблі повинні мати покриття, у складі якого лак, інакше вони швидко приймуть негарний вигляд. Перед покупкою необхідно перевірити всі стулки і висувні ящики. Вони повинні відкриватися без найменших зусиль.

Також враховуючи те, що у всіх співробітників різний зріст і переваги, стільці і крісла повинні бути з регульованою висотою. Після встановлення комп'ютерів та іншої офісної техніки, вам потрібно буде кудись подіти дроти. Про це потрібно подбати ще на етапі вибору меблів, вона повинна бути зі спеціальними отворами для проводів.

Не забувайте і про те, що якщо ви хочете надати своєму офісу солідність, то вам необхідно використовувати в ньому статусну меблі — дивани з оббивкою з натуральної шкіри, дороге крісло керівника, стіл в переговорній з цінних порід дерева. Зазвичай така меблі відразу ж впадає потенційним клієнтам в очі, і вони швидше укладуть з вами угоду, якщо зрозуміють, що ваша фірма і справді дуже солідна і далеко не бідна.

Разом з тим, якщо у своєму кабінеті ви розміщуєте дорогі меблі, то ясна річ, що ваші співробітники повинні сидіти за столами і стільцями куди простіше, але аж ніяк — не за найдешевшими. Тому, обов'язково подбайте про те, щоб ваші працівники отримали робочі місця, за якими їм буде зручно працювати. Сьогодні в офісах дуже популярна меблі з використанням скляних поверхонь — вона буде свідчити про креативність компанії.

Якщо виконувати всі ці вимоги, то ваш офіс завжди буде виглядати дуже стильно, а працездатність співробітників буде на висоті.