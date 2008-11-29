Їдеш в Росію? Прочитай і не кажи, що не знав цього

Нижче наведу, фактично, пам'ятку для виїжджають на територію суміжної і агресивної держави.

Скільки вже сказано і написано про те, як при перетині кордону з Росією російські спецслужбісти ведуть себе по відношенню до громадян України, але незважаючи на багаторазові попередження (просто ігноруючи, вважаючи, що може пронесе, або сподіваючись на російськість прізвища - своїх не скривдять і не кинуть) деякі наші співгромадяни вперто продовжують покладатися на волю випадку і російський "авось". Від того і тривають затримання на території РФ «українських терористів» і просто кримінальних злочинців» з подальшими спробами втягнути в діяльність під-шкоду Україні і на благо окупантів.

Отже, помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці Facebook застерігає українців від поїздок в Росію і заявляє, що РФ тисне на громадян України, а деяких схиляють до співпраці.

"Держприкордонслужба України в черговий раз рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в РФ без зайвої необхідності", - зазначив він.

"Відомо, що спецслужби РФ ведуть облік громадян України, які постійно їздять в РФ з допомогою прикордонної бази "Каскад-Потік". У зоні ризику: особи, які постійно перетинають Українсько-російський кордон у приватних справах, - мають родичів у прикордонних районах РФ, - володіють автомобілем російської реєстрації ", - повідомив він.

Слободян розповів, що при спрацьовуванні бази "Каскад-Потік", російські прикордонники вилучають у громадянина України паспорт і доповідають старшому зміни або ініціатору постановки на контроль. Особистість і транспортний засіб виводять із загального потоку для очікування прибуття ініціатора.

"У ході опитування спецслужби залякують українських громадян і загрожують заборонити в'їзд на територію РФ. Іноді зустрічаються випадки вимагання грошових коштів. В основному задаються питання про особисту участь в АТО або участь близьких родичів, суспільно-політичну обстановку в Україні та співробітництво зі структурами Служби безпеки України", - розповів він.

"Також представники російських спецслужб відбирають і перевіряють зміст і контакти мобільного телефону", - додав він.

"У ході бесід з громадянами України, які затримувалися на території РФ, стало відомо про неодноразові спроби співробітників ФСБ РФ схилити їх до конфіденційного співробітництва або змусити зізнатися в розвідувальній діяльності на користь України. Багато з них розповідали про застосування проти них фізичної сили, в тому числі для того, щоб останні зізналися у злочинах, яких вони не вчиняли (наприклад, крадіжка)", - додав Слободян.

Важко щось додати до вичерпної інформації від ДПС України. Хочеться сподіватися, що ця пам'ятка буде сприйнята українцями (в першу чергу тими, хто вважає себе росіянами) всерйоз і хоча б одним затриманим ФСБ «терористом» буде менше.