|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Папа Римський відправить Українцям €6 млн
На Різдво від імені папи Римського жителі України отримають майже €6 млн у якості фінансової допомоги, повідомляє новинна служба Святого престолу.
Зокрема, Ватикан направить гроші в Донецьку і Луганську області та міста Київ і Дніпро.
Уточнюється, що це стане першим траншем із зібраних €12 млн, допомога призначена для 2 млн осіб.
Кошти були зібрані в церквах Європи після особистого призову понтифіка в квітні 2016 року надати допомогу жителям України, яких торкнулася конфлікт на сході країни.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com