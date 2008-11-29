Папа Римський відправить Українцям €6 млн

На Різдво від імені папи Римського жителі України отримають майже €6 млн у якості фінансової допомоги, повідомляє новинна служба Святого престолу.

Зокрема, Ватикан направить гроші в Донецьку і Луганську області та міста Київ і Дніпро.

Уточнюється, що це стане першим траншем із зібраних €12 млн, допомога призначена для 2 млн осіб.

Кошти були зібрані в церквах Європи після особистого призову понтифіка в квітні 2016 року надати допомогу жителям України, яких торкнулася конфлікт на сході країни.