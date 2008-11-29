5 найсильніших болів, існуючих у природі

Біль абсолютно необхідна людині. Вона - своєрідна сигнальна система, яка включається при зовнішніх або внутрішніх пошкодженях. Саме біль вчить дитину уникати небезпечних місць, берегти своє тіло і своє здоров'я. Цей складний неврологічний процес не можна відокремити від нашого організму. Для адекватного сприйняття болю існує навіть спеціальний тип нервових закінчень: ноцицептори не роблять нічого, крім сприйняття і передачі больових відчуттів. Звісно, не вся біль сприймається нами однаково. Є та, перетерпіти яку буде нескладно. Але є і такі види болю, які цілком можуть звести людину з розуму. Ось п'ять найбільш інтенсивних больових відчуттів в світі - ми щиро сподіваємося, що ніхто з вас ніколи не зіткнеться з ними в реальності.

Опік другого ступеня

Опік третього ступеня, нехай і зачіпає шкіру на велику глибину, але зовсім не так болюче. Просто тому, що при опіку третього ступеня людина втрачає велику частину нервових закінчень. Опік другого ступеня - справа інша. Ви отримаєте всі шанси відчути біль до кінця, а потім зіткнутися з наслідками. Обробка ран, пересадка шкіри і страшні шрами, які залишаться на все життя.

Невралгія трійчастого нерву

Біль при запаленні трійчастого нерву може тривати до декількох годин. Ті хто її зазнали, запевняють, що відчуття приблизно такі, якщо б у тебе потрапила блискавка. Лікуванню хвороба не піддається зовсім: можна лише полегшити симптоми і стежити, щоб не виникли ускладнення.

Кластерні головні болі

Кожна людина хоч раз у житті відчувала головний біль. Але неврологічні розлади подарували нам ще один тип страждань, пережити які буде дійсно непросто. Біль зосереджується в одному місці зазвичай в районі очей. За 6-10 тижнів людина відчуває кілька нападів. Опис страждальців зводиться до одної спільної ознаки: схоже, ніби в очну ямку вставили розпечену спицю. Є і підтверджені випадки самогубства: багато хто просто не витримують таких навантажень.

Перекручення яєчок

Варто було б поставити цю біль на саму вершину п'єдесталу, але ми посоромилися. Перекручення яєчок може звести з розуму кого завгодно: насіннєвий канал перекриває артерії, кров приливає до яєчок - і без хірургічного втручання обійтися не вийде.

Перитоніт

При запаленні перитонеальної тканини людина відчуває сильний біль. За виникнення перитоніту слід дякувати апендиксу: разом з гострим болем ви отримаєте і кілька додаткових бонусів - у вигляді високої температури, блювоти і смерті, якщо лікар не встигне вчасно втрутитися.