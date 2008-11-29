Як дізнатися, хто навів порчу і зняти її

Іноді в житті людини настає чорна смуга. Крім того, вона починає відчувати сильне фізичне нездужання. Однак лікарі не можуть поставити діагноз. Це є явною ознакою, що на вас навели порчу. Існує безліч способів дізнатися ім'я недоброзичливця, якому ви перейшли дорогу. Дізнавшись особистість свого ворога, ви зможете розірвати з ним усі стосунки і більше не впускати його в свій будинок.

Щоб точно бути впевненим в тому, що хтось із заздрісників навів на вас порчу та зняти порчу, варто звернутися до стародавніх магічних обрядів. Наприклад, зрозуміти чи є порча, можна за допомогою звичайної шпильки. Приколіть шпильку до виворітної частини одягу так, щоб її не було видно. Головка шпильки повинна бути спрямована до землі і ваших ніг.

Коли ви будете прикріпляти шпильку до одягу, вимовте кілька разів змова: «Господи, спаси мене в дорозі від злих людей і недобрих думок. Амінь! Амінь! Амінь» Щоб ритуал подіяв, необхідно це зробити перед тим, як ви виходите з дому. Коли ви повернетеся назад, то перевірте, чи на місці булавка. Якщо ви її по дорозі втратили, на вас накладено порчу.

Порча призводить до дуже серйозних наслідків у житті людини. Наприклад, ви можете різко набрати вагу. Чи у вас не виходить завести тривалі стосунки з коханою людиною. Цілком можливо, що вам шкодить хтось із вашого близького оточення. І потрібно терміново з'ясувати, хто цей чоловік.

Для обряду знадобиться каструля з чистою водою і натуральний віск. Розтопіть віск на водяній бані і поступово лийте його у воду тонкою цівкою. По ходу справи вимовляєте наступний змову: «Віск у воду наливаю — ім'я свого ворога виливаю». Чим сильніше порча, тим виразніше з'явиться ворог у воску. Якщо це жінка, то ви побачите фігури місяця і квітки. Якщо порчу навів чоловік, то з'явиться ворон або квадрат. Якщо ви будете уважно розглядати воскові узори, то відразу зрозумієте, хто бажає вам зла.

Дочекайтеся заходу і обійдіть всі кути кімнати з ножем, доторкаючись їм до стін. При цьому читайте змову: «Здрастуй, ніч, нині я твоя дочка (син), Відкрий мені дев’ятеро дев'яту зірку, а я вийду на неї і піду. Душу мого ворога викликати, бити, дев’ятеро на дев'ять шматків розривати, ночами їй спати не давати, колоти і катувати, посипати сіллю, оцтом поливати. Буду я тебе вогнем смажити, кров твою парити. Наздожену я на тебе страх і жах. Слово моє, справою будь моєю. Ангел мій, жени її до мене додому. Так буде так!» Після проведення обряду до вас в будинок прийдуть недруги, які навели на вас порчу.

Коли ви живете повним життям, то всі проблеми відступають на задній план. Людина здатна кодувати свою поведінку і притягувати до себе невдачі та хвороби. Тому не обов'язково оточуючі люди винні в тому, що з вами відбувається.

Якщо на вас є сильна порча, то наступний ритуал дозволить зняти її в короткі терміни.

Візьміть склянку і налийте туди чисту воду. Потім знайдіть коробок з сірниками. Спаліть рівно 9 сірників. Кожна наступна сірник запалюється від попередньої. Сірник кидається у воду зі словами: «Не дев'ята, не восьма, не сьома, не шоста і т. д.»

Перевірте, як ведуть себе сірники у воді. Якщо один з них прийняв вертикальне положення і не плаває на поверхні, то скажіть: «Добро в ворота — зло геть назавжди!» Умочіть пальці у воду і намалюйте хрестики на грудях, лобі, зап'ястях. Зробіть три ковтки з склянки, а решта вилийте, щоб з цією водою пішли всі напасті.