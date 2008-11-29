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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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У чому спати жінкам?
Сон – це єдиний час, коли людина може повністю розслабитися і відпочивати. Але не завжди так і виходить: комусь заважає незручне ліжко, комусь жорстке постільна білизна, а кому-то одяг для сну.
Свіже повітря, здоровий сон, 16-19 градусів – ідеальна температура в спальні. Спіть з відкритим вікном або кватиркою, щоб не замерзнути на ніч надягайте бавовняну піжаму, бажано трохи більше вільного розміру.
А якщо ви оригінальна активна дівчина, то просто зобов'язані мати у своєму гардеробі зручну і красиву піжаму для веселого проведення часу з подругами. Такі піжами кігурумі по низьким цінам зараз можна придбати, і провидити в них яскраві піжамні вечірки.
Але все ж головним призначенням цього елементу одягу є «функція зігрівання» в холодні зимові ночі. Якщо влітку піжама може спокійно «відпочивати» в шафі, то з настанням осені вона буде просто необхідна: коли опалення ще не включено, лягати в холодну постіль не надто приємно.
Наступна функція піжами – захисна. Через кілька днів після того, як ви змінили постільну білизну, воно вбирає в себе дрібні частинки пилу або бруду, пір'я з подушки та іншу ледь помітну «гидоту». При контакті з шкірою вони будуть викликати її роздратування, а значить – і поганий сон.
Потрібно завжди зупиняти свій вибір на піжамах, виготовлених з натуральних тканин. Це дозволить вам уникнути алергічних реакцій.
Вибрати зручний для себе варіант не складе проблем, якщо правильно підійти до цього питання. Отже, в чому треба спати, щоб це було максимально корисно, зручно і комфортно для тіла?
Перед тим, як купувати якусь потрібну річ, скористайтеся наступними порадами:
Найчастіше жінки при виборі одягу спираються на її красу, а не зручність. Тільки у випадку з одягом для сну принципи вибору повинні бути іншими.
Безумовно, в гардеробі будь-якої жінки є щось романтичне і спокусливе, але спати в мереживних напівпрозорих пеньюара або нічних сорочках в підлогу незручно. Шовкові комплекти ковзають по постільній білизні, доставляючи дискомфорт, мережива можуть подразнювати шкіру, а одяг на вузьких бретелях найчастіше під ранок збирається в районі пахв. Цей одяг підійде для романтичного побачення з партнером, а спати в ній не варто.
Вибір того, в чому спати вночі, залежить від пори року і температури у квартирі. Коли жарко, можна вибрати собі комплект з маєчкою і шортами або коротку сорочку, також можливий варіант сну в одних трусиках, які повинні бути зручними (звичайні сліпи або шортики). Якщо в квартирі холодно, можна підібрати фланелеву піжаму з довгими рукавами і брюками або бриджами, довгу махрову нічну сорочку.
Забарвлення нічний одягу можна вибирати будь-яку, на свій смак. Веселі кольори, малюнки і написи на одязі дозволять заснути і прокинутися в позитивному настрої, а спокійні кольори нічний одягу дозволять розслабитися і налаштуватися на майбутній сон.
Не варто спати вночі в бюстгальтері, так як він здавлює груди, що призводить до порушення кровообігу. Виняток становлять вагітні жінки та жінки, що годують мами, яким визначений бюстгальтер необхідний для зручності.
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