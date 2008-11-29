У чому спати жінкам?

Сон – це єдиний час, коли людина може повністю розслабитися і відпочивати. Але не завжди так і виходить: комусь заважає незручне ліжко, комусь жорстке постільна білизна, а кому-то одяг для сну.

Свіже повітря, здоровий сон, 16-19 градусів – ідеальна температура в спальні. Спіть з відкритим вікном або кватиркою, щоб не замерзнути на ніч надягайте бавовняну піжаму, бажано трохи більше вільного розміру.

А якщо ви оригінальна активна дівчина, то просто зобов'язані мати у своєму гардеробі зручну і красиву піжаму для веселого проведення часу з подругами. Такі піжами кігурумі по низьким цінам зараз можна придбати, і провидити в них яскраві піжамні вечірки.

Але все ж головним призначенням цього елементу одягу є «функція зігрівання» в холодні зимові ночі. Якщо влітку піжама може спокійно «відпочивати» в шафі, то з настанням осені вона буде просто необхідна: коли опалення ще не включено, лягати в холодну постіль не надто приємно.

Наступна функція піжами – захисна. Через кілька днів після того, як ви змінили постільну білизну, воно вбирає в себе дрібні частинки пилу або бруду, пір'я з подушки та іншу ледь помітну «гидоту». При контакті з шкірою вони будуть викликати її роздратування, а значить – і поганий сон.

Потрібно завжди зупиняти свій вибір на піжамах, виготовлених з натуральних тканин. Це дозволить вам уникнути алергічних реакцій.

Вибрати зручний для себе варіант не складе проблем, якщо правильно підійти до цього питання. Отже, в чому треба спати, щоб це було максимально корисно, зручно і комфортно для тіла?

Перед тим, як купувати якусь потрібну річ, скористайтеся наступними порадами:

Вибирайте одяг для сну з натуральних тканин. Наприклад, бавовна, льон або віскоза не заважають шкірі дихати, не буде сковувати рухи, до того ж вони не накопичують статичну електрику, що також важливо при виборі нічного одягу.

Одяг для сну повинен бути більш вільний, ніж повсякденний. Сон в обтягуючому, вузькому одязі принесе дискомфорт і проблеми зі здоров'ям. Однак не варто вибирати одяг занадто великого розміру: ви не повинні вночі заплутатися в ньому.

Головний критерій вибору одягу для сну - зручність: мережива не повинні дратувати шкіру, шви повинні бути добре оброблені, гудзики не повинні заважати нормальному сну, а гумка на піжамних штанях або шортах і лямки на майці не повинні занадто врізатися в шкіру. Перед покупкою, якщо можливо, приміряйте вибраний вами комплект.

Найчастіше жінки при виборі одягу спираються на її красу, а не зручність. Тільки у випадку з одягом для сну принципи вибору повинні бути іншими.

Безумовно, в гардеробі будь-якої жінки є щось романтичне і спокусливе, але спати в мереживних напівпрозорих пеньюара або нічних сорочках в підлогу незручно. Шовкові комплекти ковзають по постільній білизні, доставляючи дискомфорт, мережива можуть подразнювати шкіру, а одяг на вузьких бретелях найчастіше під ранок збирається в районі пахв. Цей одяг підійде для романтичного побачення з партнером, а спати в ній не варто.

Вибір того, в чому спати вночі, залежить від пори року і температури у квартирі. Коли жарко, можна вибрати собі комплект з маєчкою і шортами або коротку сорочку, також можливий варіант сну в одних трусиках, які повинні бути зручними (звичайні сліпи або шортики). Якщо в квартирі холодно, можна підібрати фланелеву піжаму з довгими рукавами і брюками або бриджами, довгу махрову нічну сорочку.

Забарвлення нічний одягу можна вибирати будь-яку, на свій смак. Веселі кольори, малюнки і написи на одязі дозволять заснути і прокинутися в позитивному настрої, а спокійні кольори нічний одягу дозволять розслабитися і налаштуватися на майбутній сон.

Не варто спати вночі в бюстгальтері, так як він здавлює груди, що призводить до порушення кровообігу. Виняток становлять вагітні жінки та жінки, що годують мами, яким визначений бюстгальтер необхідний для зручності.