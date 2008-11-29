Профілактика стоматологічних захворювань у вагітних, дітей та підлітків

Профілактика карієсу зубів і хвороб пародонту у вагітних переслідує дві цілі: покращити стоматологічний статус жінок і здійснити антенатальну профілактику карієсу зубів у дітей.

Здоров'я матері під час вагітності впливає на розвиток зубів дитини, особливо в період 6-7-го тижня, коли починається процес закладки зубів. Дослідження зачатків зубів показали, що при патологічному перебігу вагітності мінералізація емалі зубів плода сповільнюється, а нерідко і призупиняється на стадії початкового звапнення. В пост-натальному періоді мінералізація таких зубів хоча і поліпшується, однак не досягає нормального рівня звапніння тимчасових зубів.

Вже в ранні терміни вагітності у жінки відбувається погіршення стану твердих тканин зубів та пародонта на тлі незадовільного гігієнічного стану порожнини рота і зрушень у складі ротової рідини. Це зумовлює необхідність проведення профілактичних заходів протягом усього терміну вагітності. Жінкам рекомендується виконувати комплекс спільних профілактичних заходів, що включає в себе правильний режим навантажень і відпочинку, повноцінне харчування, вітамінотерапію.

Для досягнення максимального ефекту в профілактиці стоматологічних захворювань необхідні диспансеризація жінок протягом усієї вагітності і координація роботи гінеколога і стоматолога для вагітних, до якого жінка повинна бути направлена при першому відвідуванні жіночої консультації. В стоматологічному кабінеті необхідно організувати:

навчання раціональній гігієні порожнини рота з контрольованим чищенням зубів, допомога в підборі основних і додаткових засобів гігієни;

санацію порожнини рота;

проведення професійної гігієни;

ремінералізуючу терапію з метою підвищення резистентності емалі зубів.

Особливо значущою є організація просвітницької роботи з профілактики стоматологічних захворювань у дітей та створення мотивації по догляду за зубами відразу після їх прорізування.

Профілактика стоматологічних захворювань у дітей

Батьки повинні починати гігієнічний догляд за порожниною рота дитини з моменту прорізування першого молочного зуба (у віці 5-6 міс). Процедуру треба виконувати 1 раз в день (ввечері перед сном). Для зняття зубного нальоту з кожної поверхні зуба рекомендується спеціальна дуже м'яка зубна щіточка, яку мати одягає собі на палець. Круговими рухами від ясен до ріжучого краю вона очищає зуби дитини без застосування зубної пасти.

До моменту прорізування у дитини 8-10 зубів (як правило, до 1 року) батьки повинні очищати зуби у дітей 2 рази на день (вранці і ввечері) м'якою дитячою зубною щіткою (довжина робочої частини не повинна перевищувати 15 мм) щіткою двічі на день (вранці, до сніданку і ввечері — перед сном) і використовувати дитячу гелеподібну зубну пасту. Контролем правильної чистки зубів у всіх вікових періодах повинно служити відсутність на них видимого нальоту.

Численні дослідження показали високу інтенсивність карієсу у дітей. Найбільш часто спостерігається ураження жувальної поверхні перших постійних молярів. Цікавим фактом є те, що початкові форми карієсу виникають саме в період прорізування зубів.

Інтервали відвідування дітьми стоматолога

Оптимальний комплекс лікувальних і профілактичних заходів призначають індивідуально у відповідності зі стоматологічним статусом і інтервалами відвідування дітьми стоматолога.

Інтервал повторного відвідування дитячого стоматолога визначається підсумовуванням балів за вищеописаним критеріям: 8 балів — 1 міс, 7 балів — 2 міс, 6 балів — 3 міс, 5 балів — 4 міс., 4 бали — 6-12 міс.

На кожному прийомі стоматолог проводить всі лікувально-профілактичні заходи з урахуванням індивідуальних особливостей дитини та по завершенні їх визначає новий інтервал до наступного відвідування.

Профілактика стоматологічних захворювань з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей.

Необхідною частиною комплексних програм профілактики стоматологічних захворювань у дітей є освітній компонент, що включає стоматологічне освіта та гігієнічне виховання.

Дошкільний вік є важливим етапом психічного розвитку дітей, тому в програмі з профілактики захворювань повинні превалювати ігрові форми навчання з активною участю в цьому процесі батьків і вихователів.

У молодшому шкільному віці хороші результати у навчанні дітей дають групові форми організації занять, що нагадують сюжетно-рольові ігри, до яких діти звикли ще в дошкільному віці. Враховуючи це, заняття проводять у вигляді уроків гігієни з елементами гри. У цьому віці особливо важлива роль учителя, який стає центром життя дитини, що визначає його ставлення до батьків та інших дітей.

У підлітковому віці рекомендуються групові форми організації занять з урахуванням особливостей міжособистісних відносин, заснованих на взаємодопомозі. Освітня програма для підліткового віку може бути представлена циклом лекцій і практичних занять з навчання гігієнічним навичкам, лікуванню зубів та виправленню прикусу (більше інформації на сайті) у неправильно сформованих зубів.

Результати стоматологічного обстеження дітей в 12-річному віці показують, що найнижчий показник інтенсивності карієсу визначається в групах, де програма профілактики починалася в дошкільному віці і тривала в школі.

Спостереження переконливо доводять, що поряд зі стоматологічним просвітництвом і гігієнічним навчанням дітей повинні використовуватися різні засоби профілактики: чистка зубів пастами з вмістом фтору і покриття зубів фторлаком, герметизація фісур постійних молярів, професійна гігієна порожнини рота. Існує взаємозв'язок між рівнем набутих знань, мануальними навичками з догляду за порожниною рота, гігієною порожнини рота, інтенсивністю карієсу зубів і частотою захворювань пародонту.