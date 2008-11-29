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Україна очолила рейтинг найбільш бюджетних країн для туристів

Британські турагенти склали список місць, які будуть корисні для туристів, обмежених у фінансах. Лідируючу позицію в рейтингу британської туристичної компанії Mondono посіла Україна.

Пропонуємо ознайомитися з повним списком з середньою ціною на проживання за добу.

1. Україна, Львів – 31,27 доларів

2. Приштина, Сербія – 64,12 долара

3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів

4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів

5. Каламата, Греція – 79,51 доларів

6. Брага, Португалія – 80,80 доларів

7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів

8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів

9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів

10. Белфаст, Великобританія – 105,97 доларів

11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів

12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів

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