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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Україна очолила рейтинг найбільш бюджетних країн для туристів
Британські турагенти склали список місць, які будуть корисні для туристів, обмежених у фінансах. Лідируючу позицію в рейтингу британської туристичної компанії Mondono посіла Україна.
Пропонуємо ознайомитися з повним списком з середньою ціною на проживання за добу.
1. Україна, Львів – 31,27 доларів
2. Приштина, Сербія – 64,12 долара
3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів
4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів
5. Каламата, Греція – 79,51 доларів
6. Брага, Португалія – 80,80 доларів
7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів
8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів
9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів
10. Белфаст, Великобританія – 105,97 доларів
11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів
12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів
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