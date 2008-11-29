Україна очолила рейтинг найбільш бюджетних країн для туристів

Пропонуємо ознайомитися з повним списком з середньою ціною на проживання за добу.

Британські турагенти склали список місць, які будуть корисні для туристів, обмежених у фінансах. Лідируючу позицію в рейтингу британської туристичної компанії Mondono посіла Україна.