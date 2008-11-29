Скільки коштує померти в Росії

Рано чи пізно кожному доводиться зіткнутися з сумною стороною життя – похоронами близьких людей. І звичайно, всі хочуть, щоб проводи в останню путь пройшли достойно. Між тим вартість похорону в Росії залежить від географічного положення, пори року і товщини гаманця.

Для когось похоронний ритуал є повсякденною роботою, а для деяких – прибутковим бізнесом, де все має свою ціну. І ця ціна в різних регіонах Росії може бути різною.

У Санкт-Петербурзі поховання в землю на Ковалівському, Південному і Північному кладовищах обійдеться в 35 тисяч рублів, а поховання урни з прахом – 24 тисячі. Ця сума включає вартість ритуалу, але в неї не входять послуги моргу, відспівування та організації поминальної трапези.

У Казані ритуальні компанії беруться поховати покійного за 6 700 рублів. В цю суму включена вартість стандартної труни, оббитого шовком, церковного покривала з наволочкою, металевого або соснового хрест з табличкою, доставка приладдя до будинку і послуги автокатафалка. Якщо ж за організацію поховання візьметься ритуальний агент, то воно обійдеться в 26,5 тисячі рублів.

У Нижньовартовську ціни на похорон стартують від 12 тисяч, у Тюмені – від 15 тисяч, в Саратові – від 17,5 тисячі рублів. У Єкатеринбурзі за стандартне поховання доведеться заплатити 23 тисячі рублів, а проводи в останню путь за принципом "все включено" обійдеться в 32 тисячі. А ось, ритуальні услуги в Пермі мінімум обійдуться у 9 тисяч рублів не включаючи плату за послуги моргу та захоронення.

Нагадаємо, в Росії державна допомога на поховання становить 5 277 рублів 28 копійок. Між тим деякі регіони встановлюють додаткові виплати – наприклад, уряд Москви до п'яти тисяч додає ще 11 тисяч рублів.

Розмір допомоги залежить від категорії громадян. Так, безробітні росіяни і самотні пенсіонери можуть розраховувати, що витрати, пов'язані з похоронами, візьме на себе держава. А родичі ветеранів Великої Вітчизняної війни можуть отримати на поховання до 40 тисяч рублів, хоча навіть ця сума не покриє всі витрати.

Раніше повідомлялося, що закон про приватні кладовища може бути розглянуто до кінця року. З прийняттям цього документа у людей з'явиться вибір, де здійснити поховання, – на державному або приватному кладовищі. Причому передбачити вартість поховання на останньому неможливо. Проте існує ймовірність, що проводи в останній шлях в результаті прийняття цього законопроекту стануть ще дорожче.

У столиці ціни на організацію похорону починаються від 38 000 рублів. У цю вартість входять труна, інші ритуальні предмети і замовлення катафалка. За послуги моргу і відспівування доведеться доплатити.

Але родичам покійного потрібно бути готовими до додаткових витрат. В конторі кладовища при оформленні доведеться заплатити не менше 1500 рублів за виготовлення паспорта поховання. Окремо оплачуються послуги крематорію, оренда залу, музичний супровід. Послуги моргу з підготовки тіла – наприклад, бальзамування, усунення посмертних дефектів, санітарно-косметичні роботи – обійдуться приблизно в 17 тисяч рублів. Крім того, додатково доведеться заплатити за перенесення труни з тілом померлого в разі, якщо рідні не в змозі зробити це самі, – від двох тисяч рублів.

Примітно, що вартість похорону в Росії залежить і від пори року. Наприклад, влітку викопати могилу обійдеться в дев'ять тисяч рублів, а взимку – на дві тисячі дорожче.

Нагадаємо, що раніше ціна на ритуальні послуги була єдина. За даними газети "Комерсант", вартість похорону не змінювалася чотири роки, і підвищення було плановим. Ритуальники введення "зимового тарифу" пояснюють важкими умовами праці робітників. За їх словами, промерзлу землю важче копати.

Тим часом Міністерство оборони Росії запропонувало скоротити витрати на похорон перших осіб країни – президентів, прем'єр-міністрів і міністрів. Відповідно до законопроекту, в майбутньому на поховання глави держави бюджетом передбачено на 40% менше, ніж на сьогоднішній день.

Відповідний документ подано на сайті з проектами нормативних правових актів. Згідно з текстом законопроекту похорон президентів СРСР і Росії повинні обходитися бюджету держави в межах 706 тисяч рублів – під час поховання труни в землю. У разі поховання урни в землю слід витрачати близько 653 тисяч рублів, а поховання урни з прахом має коштувати не більше 592 тисяч рублів.