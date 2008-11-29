Екзотична рибалка серед островів Танзанії

Танзанія для туриста це, перш за все захоплюючі савани з дикими тваринами і приголомшливі сафарі, де можна познайомитися особисто з дикою фауною.

Танзанія розташована на узбережжі східної частини Африки, тут кліматичні умови створили справжню савану з тиграми та левами, а не посушливу пустелю.

Основна мета візиту туристів в Танзанію - це африканське сафарі. Можна відправитися в савану на літаку або джипі в національний парк Тарангіре і Озеро Мар'яно - де в посушливий сезон, з червня по вересень, можна дуже близько познайомитися з дикими разовими фламінго, жирафами, слонами і всіма тваринами, які спускаються на водопій до русла річки Тарангіре. Є можливість пополювати на певних диких тварин буйвола, зебру, лева і навіть слона, правда вартість послуги дуже велика.

Ще одним цікавим заняттям для активних туристів, може виявитися пропозиція порибалити і відпочити на Африканському континенті. Самим красивим та приємним для будь-якого виду відпочинку, хоч пляжного, хоч рибальського, вважається острів Занзібар. Тут же пропонують і морську рибалку з виходом в море на весь день. Вам потрібно тільки заздалегідь замовити горящие туры в Танзанию і обговорити деякі деталі - яку рибу ловитимете, у який сезон приїхати краще, яким способом буде відбуватися рибалка і що взяти з собою.

Краса навколишньої танзанійської природи стане приємним і екзотичним фоном для такого відпочинку. А от сам процес вам обов'язково сподобається. По-перше, найчастіше в такі рибальські тури пропонують вирушати цілій компанії однодумців разом з місцевими досвідченими рибалками. Водний транспорт, спорядження та наживку готують організатори, також на борту можуть пропонувати різні напої або їжу, залежно від команди. Не зайвим буде попросити захопити з собою спорядження для снорклінга, так як така підводна екскурсія стане приємним і майже безкоштовним доповненням до поїздки.

Зазвичай від Занзібару відправляються човни до наступних найближчих островів - Тумбату, мис Залу, острів Левен Банк і подібні. Риба, яку можна тут виловити буде залежати від сезону і наживки - желтоперий тунець, барракуда, уаху, риба-парус, дорадо, марліни, королівська макрель, риба-меч.

Дуже важливо для повноцінного і приємного відпочинку продумати і сезон, коли ви приїдете сюди, так як в Танзанії, а особливо в морі між островами, дуже сильне значення має вітер, сезон дощів і припливи. Тільки порадившись з організаторами, які можуть дати максимально повну інформацію про вилов риби у будь-який час року, варто приймати рішення про те, коли саме вам запланувати відпустку з екзотичною риболовлею.