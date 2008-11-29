Президент Філіппін пригрозив спалити ООН

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив «спалити ООН» у разі скарги на нього з приводу порушення прав людини в країні. Таку заяву він зробив, виступаючи на військовій базі в південній частині Філіппін, повідомляє The Independent.

«Ви можете піти і поскаржитися в ООН. Я спалю ООН, якщо ви хочете. Я спалю її дотла, якщо поїду в Америку», — заявив Дутерте.

Про таку міру президент Філіппін заявив у відповідь на засудження ООН методами боротьби місцевої влади з наркоторгівлею у країні. За неофіційними даними, під час кампанії по боротьбі з наркотиками на Філіппінах загинули більше шести тисяч осіб.

Раніше Дутерте заявляв про те, що розглядає можливість Філіппін вийти зі складу ООН, Міжнародного кримінального суду, а також припинити дію двосторонніх угод із США. Такою стала реакція лідера Філіппін на доповідь верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раад аль-Хусейна, повідомив про «кривавої» боротьбі з наркотиками в державі і багаторазових випадках порушення прав людини на Філіппінах. Дутерте також додав, що аль-Хусейн «ідіот» і «жартівник».

Масштабна кампанія по боротьбі з наркотиками почалася на Філіппінах в липні 2016 року з приходом до влади нового президента Родріго Дутерте. За інформацією ЗМІ, правоохоронці активно застосовують «позасудові страти», вбиваючи наркоторговців.