Конвекционная печь – особенности и преимущества использования

Для кухонных заведений общественного питания необходимо купить конвекционную печь, а в некоторых случаях ещё она стала полноправным «членом семьи бытовых приборов» в домашних условиях. Чем обусловлена популярность использования данного типа оснастки с точки зрения кулинаров? Каковы особенности агрегатов и преимущества? Попробуем понять.

Особенности кухонного устройства

Достоинство применения печей данного типа в условиях заведений общественного питания сложно преувеличить. Кулинары ценят данные приборы за качество готовых блюд, простоту эксплуатации и минимизацию временных затрат на производство кондитерки или хлебобулочных продуктов.

Основой действия этого типа оснастки для кухни является принцип конвекции. Как известно из курса физики, пройденного всеми в средней общеобразовательной школе, конвекция – это не что иное, как воздухообмен горячих потоков. Такой принцип деятельности агрегата дает возможность равномерно прогреть заготовку со всех сторон, исключив подгорание.

Современный этап развития отрасли по производству кухонного оборудования, позволил кулинарам и владельцам заведений общепита обзавестись приборами конвекционного типа в нескольких вариациях. Так, различают печи:

снабженные функцией увлажнения воздуха;

без данного функционала;

с функцией увлажнения, однако, без опции контроля влажности.

Ознакомимся подробнее с принципами эксплуатации кухонной оснастки

Использование печей

Управлять конвекционным прибором довольно просто. Даже новичок в сфере кулинарии без труда освоит данный процесс. Для управления предусматриваются панели с электромеханическим или электронным принципом воздействия. Второй вариант, с точки зрения кулинаров, более предпочтителен. Он характеризуется такими достоинствами, как простота настройки, возможность выбора удобной схемы приготовления, легкость регулирования продолжительности нагрева др.

Благодаря изготовлению печей из нержавейки, владельцам кафе и ресторанов не придется переживать об их сохранности. Прочность, надежность и долговечность – вот ряд преимуществ, делающих приобретение кухонной оснастки конвекционного типа столь популярным. Широкий ассортимент моделей интернет-магазина ТехСнаб, дает возможность подобрать конвекционный агрегат под нужды конкретного заведения общественного питания, с учетом перечня блюд, объемов приготовления и прочего.