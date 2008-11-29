Качественное изучение английского языка

Знание английского языка на сегодняшний день позволяет не только с комфортом путешествовать по многим странам, но и в целом дает возможность получить более высокооплачиваемую должность и устроиться на престижную работу.

Для того, чтобы овладеть английским за короткое время, можно воспользоваться предложениями курсов по изучению иностранных языков. Именно такого рода услуги и предоставляет школа английского языка в Харькове, информацию о которой можно узнать, перейдя по ссылке http://ua.nyschool.org.ua/kharkov/.

Выбор курса по изучению английского языка

Данная школа дает возможность изучать английский за любой удобный временной промежуток. Можно выбрать для себя более интенсивный курс или воспользоваться оптимальным вариантом. Также, при необходимости, есть возможность пройти индивидуальный курс, изучая английский отдельно с репетитором в любое удобное время.

Овладевать языком можно в указанные часы по будням и выходным. Такой выбор позволяет заниматься изучением английского после работы либо основной учебы, включая студентов и детей школьного возраста.

Ценовая политика школы очень лояльна и подходит для людей любого социального статуса. При этом цена напрямую зависит от выбранного вами курса изучения, соответственно каждый может сам для себя определить, какое предложение будет являться для него оптимальным.

Преподаватели и методики обучения

Преподаватели данной школы обучения – это высокие профессионалы с глубоким знанием английского. Они являются не только носителями языка, но и представляют собой компетентных педагогов и психологов. Каждый из них постоянно повышает свой уровень знаний и проходит обучающие тренинги и курсы повышения квалификации в нашей стране и за рубежом.

Для максимально эффективного усвоения материала, в школе используется комбинированная система образования, которая включает в себя несколько основополагающих методик обучения. Такой подход позволяет за самые короткие сроки отлично усвоить теоретический материал и научиться легко говорить и писать на английском языке.

Проверка знаний у студентов проходит каждые три урока. Это промежуточные тесты, позволяющие быстро определить, насколько учащиеся усвоили материал, и требуется ли повторно вычитать преподавателю ту либо иную пройденную ранее тему.

Школа предоставляет возможность изучить английский язык в любых направлениях. Это может быть обычный разговорный язык, углубленный в технической, деловой и любой другой части. Более подробную информацию про курс бизнес английский можно узнать, перейдя по ссылке http://ua.nyschool.org.ua/business-english/.