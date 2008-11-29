Проти прем'єр-міністра Ізраїлю відкрили кримінальну справу

Генеральний прокурор Ізраїлю санкціонував розслідування кримінальної справи проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Про це вчора ввечері повідомило видання The Independent з посиланням на місцевий 10-й канал телебачення.

Як йдеться у публікації, Нетаньяху буде викликаний для дачі свідчень протягом наступних дев'яти місяців "за двома невизначеними питаннями".

Видання The Times of Israel повідомило, що розслідування щодо Нетаньяху стосується хабарництва та шахрайства.

Звинувачення, як передбачається, пов'язані з можливими пожертвами, що прес-секретарем ізраїльського лідера було названо "нонсенсом".

Нетаньяху також підозрюється в порушеннях при закупівлі підводних човнів з Німеччини.

Сам прем'єр-міністр Ізраїлю заперечує ці звинувачення.

Поліція країни відмовилася підтвердити або спростувати цю інформацію.

Нагадаємо, як повідомлялося 25 грудня, підтримка Україною резолюції Ради Безпеки ООН щодо ізраїльських поселень призвела до скасування прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху візиту прем'єр-міністра Гройсмана у Ізраїль, запланованого на 27 грудня.

Крім того, Нетаньяху тоді розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з чиновниками з 12 країн, у тому числі і з України.

Тобто, Нетаньяху діяв в даному випадку як патріот своєї країни. Однак, як бачимо, ніякий реальний або показний патріотизм не забезпечує високопоставлених ізраїльських чиновників «недоторканості», якщо вони підозрюються в корупційних чи інших кримінальних злочинах.

Нагадаємо в цьому плані, що в 2011 році президент Ізраїлю Моше Кацав був засуджений окружним судом Тель-Авіва до семи років ув'язнення за звинуваченням у двох випадках зґвалтування своєї підлеглої, сексуальних домаганнях, непристойній поведінці і спробах перешкоджати слідству. Хоча він і наполягав на своїй невинуватості.

Кацав просидів у в'язниці більше п'яти років. А 18 грудня цього року було оголошено вердикт комісії Управління в'язниць Ізраїлю, яка вирішила задовольнити прохання Кацава про умовно-дострокове звільнення. Комісія вирішила, що за п'ять років у в'язниці Кацав усвідомив тяжкість вчинених злочинів і кається у скоєному.