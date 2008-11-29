4 табу для праздничного события в ТЦ: агентство праздников не рекомендует

Все люди любят праздники. Прохожие не могут пройти мимо заводного голоса ведущего, а дети никогда не откажутся от возможности посмотреть на яркое шоу и разноцветные шарики. Кем-то движет любопытство, кто-то хочет отвлечься – у каждого свои мотивы, но все они играют на руку торговому центру только в том случае, если само событие организовано правильно. Как выглядит идеальный event, можно узнать здесь: http://lioncom.pro/po-nastoyashhemu-zimnij-prazdnik-v-tts-bucha-passazh/.

Очевидные правила

Сегодня торговые центры – это не просто площадка, на которой размещаются различные магазины. Это место для проведения досуга. И каждому ТЦ надо изрядно потрудиться, чтобы заполучить максимальное количество посетителей. Событийный маркетинг в этом плане работает гениально. По сути, это ненавязчивая реклама, от которой остаются только позитивные эмоции.

Подобное событие не так просто организовать. Существует ряд запретов, нарушение которых сыграет с репутацией ТЦ злую шутку. Есть среди них и несколько очевидных, таких как нечестные розыгрыши, например. Узнать, как необходимо делать их правильно вне зависимости от типа event, посмотрите тут: http://lioncom.pro/kak-organizovat-rozygrysh-prizov/. Очевиден и тот факт, что о грядущем событии надо сообщить заранее и погромче. О дате и месте проведения должен вещать каждый чайник, ведь какой смысл в событии, если никто не знает, когда и где он будет проходить.

4 табу при организации события в ТЦ

Очевидными запретами дело не ограничивается. На таких праздниках нельзя:

устраивать монолог одного актера. У вас самый красноречивый ведущий в стране? Это здорово, вот только люди не его красивые словоформы пришли послушать. Не будет взаимодействия со зрителем – пиши пропало;

игнорировать детскую аудиторию. Даже если вы устраиваете праздник по случаю Международного дня мужчины – о детях все равно нельзя забывать. Если захочет остаться ребенок – останутся и его родители, что вам и надо. Обязательно включите в развлекательную программу мероприятия и для них;

оставлять посетителей без рекламной информации. Подобный праздник – продуманный рекламный ход, преследующий цель повысить лояльность посетителей, улучшить собственный имидж. Поэтому надо постоянно, но ненавязчиво напоминать пришедшим, где они находятся, и где их рады будут видеть вновь. Рекламная информация на стендах, буклетах вам в помощь;

позволять присутствующим скучать. Скука – главная движущая сила в сторону выхода из ТЦ. Так сделайте же все, чтобы никто в ту сторону до конца шоу даже не посмотрел!

Об этих табу знают все уважающие себя агентства праздников, на этом построена их работа. Запреты предостерегают, позволяют добиться главного – успеха проведенного мероприятия, о котором будут помнить многие месяцы спустя.