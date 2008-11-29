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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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4 табу для праздничного события в ТЦ: агентство праздников не рекомендует
Все люди любят праздники. Прохожие не могут пройти мимо заводного голоса ведущего, а дети никогда не откажутся от возможности посмотреть на яркое шоу и разноцветные шарики. Кем-то движет любопытство, кто-то хочет отвлечься – у каждого свои мотивы, но все они играют на руку торговому центру только в том случае, если само событие организовано правильно. Как выглядит идеальный event, можно узнать здесь: http://lioncom.pro/po-nastoyashhemu-zimnij-prazdnik-v-tts-bucha-passazh/.
Очевидные правила
Сегодня торговые центры – это не просто площадка, на которой размещаются различные магазины. Это место для проведения досуга. И каждому ТЦ надо изрядно потрудиться, чтобы заполучить максимальное количество посетителей. Событийный маркетинг в этом плане работает гениально. По сути, это ненавязчивая реклама, от которой остаются только позитивные эмоции.
Подобное событие не так просто организовать. Существует ряд запретов, нарушение которых сыграет с репутацией ТЦ злую шутку. Есть среди них и несколько очевидных, таких как нечестные розыгрыши, например. Узнать, как необходимо делать их правильно вне зависимости от типа event, посмотрите тут: http://lioncom.pro/kak-organizovat-rozygrysh-prizov/. Очевиден и тот факт, что о грядущем событии надо сообщить заранее и погромче. О дате и месте проведения должен вещать каждый чайник, ведь какой смысл в событии, если никто не знает, когда и где он будет проходить.
4 табу при организации события в ТЦ
Очевидными запретами дело не ограничивается. На таких праздниках нельзя:
Об этих табу знают все уважающие себя агентства праздников, на этом построена их работа. Запреты предостерегают, позволяют добиться главного – успеха проведенного мероприятия, о котором будут помнить многие месяцы спустя.
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