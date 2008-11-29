Як виростити здорових дітей в цифрову епоху

Якщо ми хочемо, щоб наші діти були здоровими і вміли підтримувати відносини з іншими людьми, нам потрібно змінити свій підхід до електронних пристроїв. Докладніше про те, як правильно знайомити дітей з технологіями, розповіла педіатр Дженні Радески.

Важливо пояснити дітям, що електронні засоби масової інформації та різні пристрої - це не тільки спосіб розважитися. Це також спосіб підтримувати зв'язок з людьми. Наприклад, спілкування по відеозв'язку буде зрозуміло дітям практично будь-якого віку. Хоча зовсім маленьким дітям, звичайно, потрібна допомога батьків.

Ще один відмінний спосіб використовувати електронні пристрої, який допоможе розвинути творчий потенціал дитини, навчити його робити фотографії або записувати відео або пісні.

Батьки також повинні пам'ятати, що різні пристрої - це всього лише інструмент, який допомагає у вихованні дитини, а не спосіб контролювати своє чадо, економлячи власний час.

Рекомендації для батьків від Американської академії педіатрії

1. Дітям до 18 місяців (а краще навіть до 2 років) не варто користуватися цифровими носіями інформації. Винятком можуть бути відеодзвінки.

2. Якщо ви хочете познайомити з електронними пристроями дитину у віці від 18 до 24 місяців, ретельно відбирайте контент і обов'язково дивіться всі разом з малюком, не давайте йому користуватися пристроєм поодинці.

3. Не обов'язково навчати дитину роботі з пристроями в ранньому віці. Не турбуйтеся: діти швидко освояться, коли підростуть або почнуть користуватися технікою в школі.

4. Для дітей від 2 до 5 років обмежте час перед екраном однією годиною. Дивіться програми разом з дитиною, пояснюйте, що відбувається і застосовувати отримані знання в житті.

5. Уникайте занадто динамічних сюжетів, додатків з великою кількістю дратівливих зображень і, природно, будь-яких програм, що містять жорстокість.

6. Вимикайте телевізори та інші пристрої, коли закінчили роботу з ними.

7. Не використовуйте електронні пристрої, щоб заспокоїти дитину.

8. Самі тестуйте програми, перш ніж пропонувати їх дітям, грайтеся разом і питайте, що дитина думає про той чи інший додаток.

9. Під час їжі, спілкування та ігор з дитиною вимикайте всі пристрої.

10. Візьміть за правило не користуватися електронними пристроями за годину до сну і прибирайте їх зі спальні на ніч.

Батьки завжди служать для дитини провідниками, пояснюючи, як влаштований навколишній світ. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти виросли з правильним уявленням про цифрові джерела інформації і знали, як використовувати електронні пристрої, але не залежати від них, ви повинні їх цьому навчити. Для цього надихайте їх власним прикладом.