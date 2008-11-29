Переваги крана-маніпулятора

Ефективність використання кранів-маніпуляторів в повсякденному житті не вимагає доказів — вони і так очевидні. В області вантажоперевезень, маніпулятори набувають все більшого значення. Причина тому зручність і надійність цього виду техніки.

Як правило, вага краноманипуляторной установки не перевищує чверті вантажопідйомності машини. Це дає додаткові плюси в експлуатації.

Необхідно відзначити той факт, що в окремих ситуаціях, набагато оптимальніше застосувати компактні маніпулятори. Слідуючи досвіду західних колег, все більше підприємств починають проводити/використовувати цей засіб у своїй діяльності.

Що можна перевозити з допомогою такого пристрою?

Найрізноманітніші матеріали: електричні прилади, верстати, тонары, вагончики, кіоски, черепашки, будівельні блоки й багато іншого. Крім того, завдяки крану-маніпулятору з'явилась можливість швидко і без особливих зусиль розвантажити будь-який великий транспорт: вагон або хуру.

Зручність оренди крана-маніпулятора gazobeton.dp.ua при проведенні вантажоперевізних робіт забезпечується за рахунок універсальності цього пристрою. Будучи одночасно транспортним і вантажопідйомним засобом, кран-маніпулятор можна використовувати і для перевезення габаритних речей, і для їх навантаження-розвантаження. Два в одному — це завжди зручно!

Це, до речі, є одною з відмінностей крана-маніпулятора від стрілового самохідного крана. Додайте до цього мобільність і невеликі розміри — і ось перед вами відмінний вантажоперевізний засіб.

За допомогою крана-маніпулятора зазвичай вдаються у випадках навантаження і розвантаження товару, транспортування багажу зі своєю платформою, і, крім того, для здійснення деяких видів робіт, пов'язаних з будівництвом. Настільки висока універсальність крана-маніпулятора забезпечує наявність одного-єдиного автомеханізму – універсальної вантажівки разом з перевізником матеріалів.

Використання цього механізму можливе без залучення яких-небудь сторонніх пристроїв.

Навантажувач крана-маніпулятора складається з декількох функціональних частин – «руки» (рухома частина крана), приводу і пульта дистанційного керування. Управління конструкцією можна здійснювати як дистанційно, перебуваючи в кабіні автомобіля, так і з спеціальної платформи. Механізм приводиться в рух з допомогою пневматичного або гідравлічного двигуна. Наявність запірних клапанів не дозволяє багажу випадково зірватися. Стрілу крана можна подовжувати, однак це може дещо знизити вантажопідйомність пристрою.

Пристрій стане незамінним помічником у міській та сільській господарської галузі. Бортову машину застосовують у лісозаготівлях, у промисловому будівництві, мобільний шиномонтаж, в пересувних майстернях, лабораторіях і дефектоскопических комплексах. Останнім часом крани-маніпулятори часто застосовують в якості спецтехніки для евакуації автомобілів.

Крани-маніпулятори бувають різної вантажопідйомності. В залежності від поставлених задач, Ви можете використовувати як відносно невеликі (до 3 тонн), так і досить серйозні вантажоперевезення (до 25 тонн). Відносно невелика вага КМУ дозволяє застосовувати ці крани повсюдно: при проведенні ремонтних робіт, малоповерховому будівництві, перевезення габаритних вантажів. При цьому сам процес перевезення і навантаження-розвантаження здійснюється досить швидко. Невеликі розміри дозволяють працювати в обмежених умовах.

Вантажоперевезення компанії все частіше стали вдаватися до використання кранів-маніпуляторів. Крім очевидної зручності, вони дозволяють економити. Адже при невеликому обсязі робіт вам не потрібно витрачатися на замовлення двох машин.