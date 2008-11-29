Острая ишемия брыжейки

Острое нарушение мезентериального кровообращения — это опасная для жизни сосудистая проблема, что требует ранней диагностики и вмешательства, чтобы восстановить поток крови и не допустить некроза кишечника и смерти пациента.

Первопричина заболевания разнообразны, и прогноз тоже. Несмотря на прогресс в понимании патогенеза (процесса возникновения) нарушения мезентериального кровообращения и развитие современных методов лечения, острая абдоминальная ишемия брыжейки остается диагностической проблемой для врачей, а задержка в диагностике способствует сохраняющемуся высокому уровню смертности. Ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение имеет большое значение для улучшения клинических результатов.

Клиническая картина ишемии неспецифична в большинстве случаев и характеризуется первоначальным несоответствием между сильными болями в животе и минимальными клиническими признаками. Физическое исследование не позволяет дифференцировать ишемию и инфаркт кишечника. Такие осложнения, как кишечная непроходимость, перитонит, панкреатит, желудочно-кишечное кровотечение может также замаскировать первые признаки и симптомы абдоминальной ишемии.

Факторы риска различаются в зависимости от базового патологического состояния.

Ишемии кишечника быстро прогрессирует и приводит к необратимым некрозам кишечника (смертность 60-80%) и тяжелым метаболическим расстройствам. Своевременное использование диагностических и терапевтических методов для быстрого восстановления кровотока является ключом к уменьшению высокого уровня смертности.

Причины абдоминальной ишемии

Острое нарушение мезентериального кровообращения можно разделить на 4 конкретных типа в зависимости от причины. Ниже описаны эти основные причины.

Артериальная эмболия

Артериальная эмболия наиболее частая причина абдоминальной мезентериальной ишемии и несут ответственность за примерно 40% - 50% случаев. Ишемии миокарда или инфаркт, мерцательная тахиаритмия, эндокардит, кардиомиопатия, аневризмы желудочка являются факторами риска для развития пристеночного тромба, который впоследствии может привести к эмболизации в брыжеечных артериях. Редко, эмболия брыжеечной артерии может возникать во время или после ангиографии коронарного или мозгового кровообращения.

Появление симптомов обычно резкие, возникают в результате плохо развитого коллатерального кровообращения, а также они характеризуются внезапными приступами сильной боли в животе, связанными с диареей, часто кровавой.

Артериальный тромбоз

Острый мезентериальный тромбоз причина 25% - 30% всех ишемических событий. Почти все мезентериальные кровотечения из-за артериального тромбоза происходят в условиях тяжелого атеросклеротического заболевания. Степень ишемии кишечника обычно выше, чем при эмболии, простирается от двенадцатиперстной до поперечной ободочной кишки. Предоперационная смертность составляет от 70% до 100%, частично из-за задержки в диагностике, широкого характера ишемии кишечника и необходимости более сложной хирургической реваскуляризации.

Неокклюзионная мезентериальная ишемия

Приблизительно 20% пациентов с мезентериальной ишемией имеют в патогенезе неокклюзионную мезентериальную ишемию. Условия, предрасполагающие к этому заболеванию включают возраст старше 50 лет, инфаркт миокарда, застойную сердечную недостаточность, аортальную недостаточность, искусственное кровообращение, почечную или печеночную болезни, и недавнюю крупное брюшное и сердечно-сосудистое хирургическое вмешательство. Однако, пациенты могут не иметь никаких четких факторов риска.

Так как это состояние часто влияет на тяжелобольных пациентов, которые имеют значительные сопутствующие заболевания, начало заболевания может быть коварным, а смертность высока.

Необычная форма ишемии — неокклюзионная, была описан у пациентов, которые перенесли стресс из-за хирургического вмешательства или травмы и получают энтеральное питание в интенсивной терапии. Сообщения о заболеваемости острой абдоминальной ишемией у этих пациентов составляет 0,3% - 8,5%. У большинства пациентов проявляются признаки сепсиса с вздутием живота. Выживание 56%.

Мезентериальный венозный тромбоз

Мезентериальный венозный тромбоз является наименее частой причиной нарушения мезентериального кровообращения, затрагивая до 10% всех пациентов с острой брыжеечной ишемией и 18% с другими типами абдоминальной ишемии.

В прошлом, в большинстве случаев, тромбоз считался вторичным по отношению к другим внутрибрюшным патологическим состоянием (таким как злокачественное новообразование, внутрибрюшной сепсис, или панкреатит) или были классифицированы как идиопатические (возникающие самостоятельно). С более совершенными методами диагностики, доказана связь с первичными нарушениями свертывания крови, и только 10% случаев в настоящее время классифицируются как идиопатические.

Мезентериальный венозный тромбоз является, как правило, сегментарным, с отеком и кровоизлияниями в стенку кишки и очаговым слущиванием слизистой оболочки. Геморрагический инфаркт происходит, когда сосуды закупориваются. Тромбы обычно пальпируются в верхней брыжеечной вене. Переход от нормального состояния к ишемии кишечника является более постепенным при венозной эмболии, чем при артериальной эмболии или тромбозе. Смертность зависит от типа тромбоза (острый или хронический) и степени венозного участия. Пациенты с острым заболеванием с поражением верхней брыжеечной или воротной вены имеют 30-дневную летальность в 30% случаев. Долгосрочная выживаемость 30% до 40% у больных с острым тромбозом по сравнению с 80% при хронической форме.

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