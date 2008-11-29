За 2016 рік скоєно 247 кібератак на держустанови України

Рівно рік тому сталася перша хакерська атака в історії, яка призвела до відключення електрики, залишивши без світла понад 200 000 жителів Івано-Франківської області. Рік, що минає, був сповнений повідомлень про менш масштабні, але не менш серйозні кібератаки, яким піддавалися українські державні органи і структури.

Підсумки з цього питання підвела Служба безпеки України. У відомстві за останні 12 місяців зафіксували 247 кібератак, цілями яких стали системи дипломатичних та правоохоронних установ, елементи критичної інфраструктури та інші об'єкти.

За фактами втручання в роботу електронних ресурсів держорганів СБУ почала 64 кримінальні провадження. Чотирьом громадянам оголошено про підозру, а в силу вступили п'ять вироків суду.

«Кіберзлочинність - одна з найскладніших загроз і вимагає чіткого і пропорційного відповіді. Нам допомагають, зокрема, американські колеги. Найближчим часом на кошти трастового фонду НАТО в СБУ буде створена спеціальна лабораторія, яка значно розширить наші можливості з протидії кіберзагрозам», - зазначив глава відомства Василь Грицак в інтерв'ю «Укрінформ».

Крім кібератак в службі безпеки також боролися з «неконтрольованими міжнародними каналами зв'язку». Неясно, чи включає в це поняття тимчасово окуповані українські території, але як раз під приводом поставки трафіку і телеком-послуг «ЛНР» і Крим СБУ проводила обшуки в компаніях «Атраком» і «Інтертелеком». У відомстві звітують, що за такого роду порушень розпочато 14 кримінальних проваджень, чотирьом особам оголошено про підозру, а дев'ять судових вироків вступило в силу.