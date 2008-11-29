Как правильно выбрать мебельное освещение?

В современном дизайне мебельное освещение пользуется особым спросом. Его используют как в декоративных, так и в практических целях с целью повышения функциональности предметов интерьера. Дополнительное освещение придает мебели «изюминку», помогает оригинально расставить световые акценты, придать атмосфере свежести и выразительности, добавить уюта и тепла.

Купить мебельные светильники можно тут: https://fixshop.com.ua/92-mebelnoe-osveshhenie. Они подойдут для подсветки кухонного гарнитура или различных отделений в гардеробе, что позволит быстро находить в шкафу необходимую вещь. Используют такое освещение и в ванных комнатах. Нередко светильники встраивают в изголовье кровати, где они успешно справляются с ролью удобных ламп для чтения перед сном.

Следует отметить простоту монтажа осветительных приборов для мебели. Вам достаточно приобрести крепежную фурнитуру и потратить немного времени на установку.

Светильники для мебели по типу крепления могут быть встроенными (интегрированными) или навесными (независимыми). По техническим характеристикам их разделяют на:

люминесцентные;

галогенные;

светодиодные.

Галогенные лампы – усовершенствованные лампы накаливания. Они компактны, долговечны и экономны. Люминесцентные лампы функционируют за счет ультрафиолетового излучения. Для такого освещения характерен мягкий свет без мерцания. Главное преимущество светодиодных ламп – миниатюрный размер, поэтому их можно встроить даже в самую компактную мебель. Светодиодное освещение способно излучать различные цветовые оттенки, приближенные к холодному спектру.

Не имеет значения, какой тип освещения для мебели вы выберете, главное, чтобы светильники качественно справлялись с поставленными задачами. Будет нелишним подбирать устройства под дизайн помещения. Если грамотно использовать различные комбинации освещения мебели, помещение можно даже разделить на зоны. Благодаря встроенным в светильники автоматическим системам их эксплуатация становится предельно простой и комфортной.

Ещё несколько "за" в пользу мебельного освещения.

Основные преимущества осветительных приборов для мебели заключаются в следующем:

длительный эксплуатационный срок;

минимальное потребление электроэнергии;

широкий диапазон температуры освещения;

разнообразие оттенков;

экологичность.

Учтите, что большинство мебельных светильников не отличаются особой устойчивостью к воздействию влаги. Поэтому будьте аккуратны при их размещении в ванной.

Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу качественных изделий европейского производства, а не приобретать китайские аналоги сомнительного качества. Безусловно, цена у них более привлекательна, но в работе такие светильники для мебели проявляют себя не лучшим образом.