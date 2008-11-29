Дефіцит держбюджету України в 10 разів перевищив минулорічний

Дефіцит державного бюджету України за січень-листопад поточного року склав 45,54 млрд грн - в 10,5 разів більше дефіциту за аналогічний період минулого року (4,34 млрд грн).

Про це НБУ повідомив на офіційному сайті.

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками одинадцяти місяців склав 9,99 млрд грн порівняно з профіцитом за аналогічний період минулого року на рівні 19,97 млрд грн.