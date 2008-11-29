Як без зусиль поліпшити свій слух

Вчені із Кардіффського університету радять людям трохи нахиляти голову, щоб краще чути мову інших людей, коли вони знаходяться у переповненому залі. За словами фахівців, нахил голови-всього на 30 градусів може зробити величезну різницю. Незважаючи на те, що саме природне положення для нас під час розмови – лицем до лиця, невеликий нахил голови може збільшити гучність мовлення на 4 децибела. Це відбувається тому, що прямо розташована голова може блокувати звук від досягнення вух, діючи як «перегородка».

В ході вивчення 20 молодих людей з нормальним слухом і 19 людей, що використовують кохлеарні імплантати, було встановлено, що невеликий нахил голови на 30 градусів підвищив гучність мовлення на 4 децибела. Відзначається, що нахил голови на 60 градусів може забезпечити перевагу посилення гучності промови до 8 децибел.

Нахил голови на 30 градусів рекомендується людям зі втратою слуху, у яких є кохлеарні імплантати, а також людям з нормальним слухом, яким доводиться розпізнавати мову в шумних приміщеннях. Цю просту, але ефективну тактику кожна людина може використовувати для того, щоб краще чути своїх друзів і членів родини в галасливих місцях, таких як ресторани.