Корисні продукти взимку. Або чим замінити свіжі фрукти і овочі?

B зимовий час року вибір корисних продуктів харчування трохи ускладнюється, тому що вже відсутні свіжі овочі і фрукти, практично всі продукти тваринництва дорожчають. Багато що, звичайно, залежить ще і від урожайності, зокрема - ціна і можливість вибору.

Сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати корисні продукти взимку так, щоб забезпечити свій організм усіма поживними речовинами:

Фрукти. Ще на початку зими, в грудні, на прилавках можна знайти свіжі фрукти, але вже привезені з-за кордону, це хурма, гранат, мандарин, апельсин, банан. Звичайно, такі фрукти містять корисні речовини, але не варто купувати їх тільки за те, що вони свіжі, гарні на вигляд і смачні. Вони також можуть містити ті ж самі нітрати, гормони росту, особливо дуже привабливі на вигляд. Особливо від таких фруктів страждають алергіки і люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту і нирок. Як не дивно, але в цей період важливо вживати фрукти, які виросли на своїй місцевості, краще нехай це будуть яблука.

Звичайно, вживати апельсини, мандарини і ананаси корисно, але важливо розуміти, що потрібно вміти правильно вибрати такі фрукти, а також їх вживання має бути систематичним. Але чомусь знаючи, що такі фрукти можуть викликати алергічну реакцію у дитини все одно купують такі фрукти, сподіваючись на те, що в цей раз вони купили дійсно якісні фрукти, але не завжди так і є насправді. З дитиною нічого не станеться, якщо вона буде вживати такі фрукти як можна рідше. К кінцю зими і навесні навіть екзотичних фруктів на наших прилавках залишається дуже мало і питання "де брати вітаміни?" стає гостріше.

Які фрукти вживати, коли свіжих вже практично немає? Яблука зберігають свої корисні властивості до кінця зими. Також можна замінити фрукти сухофруктами. У сушеному вигляді всі корисні речовини фруктів зберігаються в максимальній кількості. Але при цьому також важливо вміти правильно їх вибирати: не варто купувати занадто красиві та барвисті.

Сухофрукти. Одними із поживних продуктів є сухофрукти, які дозволено вживати навіть тим, хто хоче схуднути, незважаючи на те, що вони дуже солодкі.

Всього жменя сухофруктів наситить кров корисними речовинами і забезпечить людині захист від вірусів і сезонних інфекційних захворювань, в тому числі й грипу. Які саме і чому слід включити в раціон харчування сухофрукти:

1. Сушені груші відомі своїми унікальними властивостями - очищення судин від шкідливих токсичних речовин. Так що при їх регулярному вживанні ніякий вірус не зможе розвиватися і завдавати шкоди здоров'ю.

2. Сушені яблука ще з давніх часів використовували для приготування узвару, а також в якості доповнюючого інгредієнту для «домашніх» противірусних напоїв. Плюс до всього, в сушених яблуках багато бору, який позитивно впливає на клітини мозку, що восени і взимку не завадить нікому, так як розумова активність у багатьох знижується.

3. В'ялені банани не тільки приємні на смак і здатні замінити цукерки, але ще й потужні хранителі калію і магнію, які захищають серце та організм людини в цілому від будь-яких впливів зовні.

4. Чорнослив є одним з найбільш популярних видів сухофруктів. З його допомогою налагоджується травлення, а це означає, що з організму виходять токсини і шлаки, що заважають імунній системі працювати в повну силу. Більш того, чорнослив містить достатню кількість вітаміну С, який надає підтримку імунітету.

5. Курага корисна для сердечників і тих, хто хоче позбутися зайвої ваги. Але також її рекомендують вживати для профілактики простудних захворювань, тому що вона містить аскорбінову кислоту.

Для поліпшення самопочуття і міцного імунітету вам не знадобиться з'їдати більше однієї жмені сухофруктів, так що ви витратите зовсім небагато грошей на їх купівлю, але з великою користю для свого здоров'я. Принаймні, сухофрукти набагато позитивніше впливають на організм людини, тому що є природними "ліками", а не аптечними препаратами, напханими різними хімічними і штучно виведеними речовинами.

Овочі. Овочі також до кінця зими вже не ті, але все ж капуста, картопля, морква, буряки зберігають багато корисних речовин тривалий час при правильних умовах зберігання. Багато хто думає, що консервовані овочі також корисні, але все відбувається з точністю до навпаки, тому що зазвичай в овочевих консервах багато солі, що вже не дуже корисно, а практично всі вітаміни вже зруйновані.

Які тоді вживати овочі? Альтернативу консервам можна шукати серед заморожених овочів, але також важливо знати, що квашена капуста вважається корисною, вона містить в 2 рази більше вітаміну С, ніж свіжа. До того ж вона сприяє поліпшенню травлення.

Багато людей взимку поправляються і це часто відбувається тому, що активність знижується, ми вживаємо менше свіжих овочів і фруктів, грубої клітковини яка просто необхідна нашому організму для підтримки швидкості обміну речовин. Саме тому дуже важливо приділити увагу харчуванню і вибору корисних продуктів взимку.

Звичайно, готується до зими в ідеалі потрібно ще влітку, коли ми бачимо достаток свіжих овочів і фруктів. Так от кращими способами заготовок є сушіння та заморожування. І нехай краще це будуть домашні заготовки, ніж заготівлі з магазину незрозумілого походження і обробки.

З усього вищесказаного виходить, що найкорисніші продукти взимку - це все ті ж наші улюблені яблука, капуста, морква, буряк, цибуля, а також періодичне вживання екзотичних фруктів. А якщо у Вас є можливість у цей час дістати свіжу зелень або виростити у себе на підвіконні, то вітамінами взимку Ви точно будете забезпечені.