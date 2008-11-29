Поради, які зроблять вагітність ще приємнішою

Вагітність – надзвичайно важлива події в житті кожної жінки. Але цей період знаменується не лише щасливими моментами, але й переживаннями, хвилюванням, втомою і страхами перед пологами. Gazeta.ua зібрала поради, які допоможуть полегшити перебіг вагітності.

Контролюйте свій режим харчування. Перший триместр позаду, і у вагітної прокидається величезний апетит. Про кулінарні забаганки и диковинки жінок при надії вже складають анекдоти: оселедець з варенням чи солоні огірки з шоколадом – і як тільки шлунок може таке витримати? Але не забувайте, вся їжа, а особливо шкідлива, впливає на вашого малюка. Окрім зайвих кілограмів на своїх стегнах, ви ще ризикуєте «розкормити» ще ненародженого малюка. Сьогодні правило «Їсти за двох» вже неактуальне, а більшість акушерів-гінекологів рекомендують вагітнім жінкам притримуватися правил здорового харчування і давати собі помірні фізичні навантаження.

Шопінг. Один з найприємніших пунктів вагітності. Ваше тіло змінюється і ви вже можете вибирати для себе спеціальний одяг для вагітних. А з часом почнуться найприємніші клопоти: вибір ліжечка і дитячого візочка, крихітних пінеточок і костюмчиків для малюка. Обираючи і купуючи таке дитяче «придане», жінка отримує масу приємних емоцій і вже приміряє на себе роль люблячої матусі.

Плавання. Чи не найкорисніше заняття для вагітної жінки. Новини України повідомляють, що плавання стане прекрасною профілактикою варикозного розширення вен, покращить кровообіг і облегшить навантаження на опорно-руховий апарат. А як відомо, що корисно майбутній мамі, те й принесе користь її дитинці.

Клуб по інтересах. Жінка, яка очікує на дитину хоче поділитися своєю радістю з оточуючими, розповісти про свій стан, свої емоції і переживання, а можливо і про певний дискомфорт чи інші «сюрпризи» вагітності. Вашій невагітній колезі по роботі навряд чи буде цікаво слухати про скринінги, токсикоз чи судоми в ногах. Прекрасний варіант – записатися на курси для вагітних, школу підготовки майбутніх мам чи йогу. Там ви знайдете багато «сестер по щастю» - з ними у вас знайдеться багато спільних тем.

Романтичний настрій. Скоро ваша сім’я поповниться на ще одну малесеньку людину. Це неймовірне щастя для кожної родини, але разом і з тим – важкий період і випробування на міцність вашого шлюбу. Романтичні побачення і веселі вечірки з друзями відійдуть далеко на задній план, але не забувайте, що ви в першу чергу подружжя. Знайдіть час для себе і коханої людини, влаштуйте теплий вечір під затишним пледом за переглядом нового фільму, приготуйте смачну вечерю чи просто зробіть один одному легкий масаж. Від того, що ви не будете цілковито віддаватися лише малюкові, ви не станете гіршими батьками.